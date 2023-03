Albari Rosa/AEN

Com o fim oficial do Verão Maior Paraná, o Governo do Estado realizou nesta segunda-feira (06) o balanço final da iniciativa, que levou diversas opções de esporte e lazer a milhares de veranistas e moradores, reforçou a segurança e gerou impacto econômico positivo ao comércio e setor de serviços das cidades do Litoral e das praias de água doce da região Noroeste.

Segundo um levantamento inicial da Associação Comercial e Industrial de Guaratuba, a ocupação do setor hoteleiro durante a temporada chegou a 90% entre o fim de 2022 e o início de 2023. Apenas na virada do ano, a estimativa é de que a cidade tenha recebido entre 550 mil e 600 mil pessoas. “Foi um grande verão em todos os aspectos e as prefeituras do Litoral agradecem o apoio do Estado para levar mais turistas e promover segurança para todos”, afirmou o prefeito da cidade, Roberto Justus

Já segundo a Associação Comercial e Industrial de Pontal do Paraná, os setores supermercadista e gastronômico afirmam que houve acréscimo de faturamento em relação de pelo menos 30%, além do cadastramento de mais de 500 ambulantes para atuar nas praias e balneários. Alguns relataram aumento de mais de 40% nas vendas em relação a temporada anterior. O projeto esteve presente em seis pontos de acessos distribuídos em Matinhos, Guaratuba e Pontal do Paraná.

PROGRAMAÇÃO VARIADA – Cerca de 10 mil atletas profissionais e amadores de diversas categorias puderam mostrar as suas habilidades nas praias do Estado, ampliando as opções de lazer de milhares de turistas e moradores. Entre as competições, estiveram atividades tradicionais de areia, como os jogos de exibição de vôlei e futebol com a participação de ídolos nacionais e internacionais do esporte, além dos campeonatos de futevôlei, surfe, corrida de rua e travessias a nado.

Também houve espaço para outras categorias emergentes, casos do hand beach e dos cross games, que trouxeram as competições físicas de força e agilidade para o ambiente de praia, além do Festival das Águas, com competições por equipes envolvendo canoas, caiaques e pranchas.

Quem prefere os esportes sobre rodas também foi contemplado com apresentações de manobras de bicicletas motocross, as populares BMX. As motocicletas tiveram duas categorias: o chamado wheeling, em que os pilotos fazem diversos movimentos equilibrados em apenas uma roda, e o já tradicional motocross, que chamou a atenção do público pelos grandes saltos.

Além das competições, os banhistas também aderiram em grande escala às atividades recreativas oferecidas nos oito postos fixos do Verão Maior espalhados nos balneários de Guaratuba, Caiobá, Matinhos, Praia de Leste, Ipanema, Shangri-la, Porto e São Pedro do Paraná. Cerca de 819 mil pessoas passaram pelas atividades diárias de caminhada, alongamento, dança, ginástica, escalada, tirolesa, quadras esportivas e desafios infantis.

As maiores atrações, porém, ficaram sob a responsabilidade de artistas renomados e revelações musicais que se revezaram nos palcos montados com apoio da Renault do Brasil na praia de Matinhos e no balneário Marisol, em Pontal do Paraná. Foram seis semanas de apresentações gratuitas com ritmos variados para milhares de pessoas, cujas estruturas contaram também com sistema de policiamento reforçado.

Ara Ketu, Leonardo, Santiago, Eduardo Costa, Sambô, Trio Parada Dura, César Menotti & Fabiano, Fernando & Sorocaba, Maria Cecília & Rodolfo, Jeann & Julio, Antony & Gabriel, Edson & Hudson, João Bosco & Vinicius, Bruno & Barretto, George Henrique & Rodrigo, Sempre Tem, Dell Cavalini, Quinteto S.A e Alemão do Forró estiveram entre as principais atrações que aconteceram sempre às noites de sexta-feira e sábado entre o começo do ano e o Carnaval.

Também houve espaço para outras atrações culturais, como o projeto Cinema na Praça, que levou 36 sessões de exibição de filmes gratuitamente para cerca de 5,5 mil espectadores em Guaratuba, Matinhos, Pontal do Paraná, Paranaguá, Morretes e Antonina. Artistas circenses também levaram números de acrobacia e apresentações de palhaços às praças e praias do Litoral de maneira itinerante.

Mais de mil veranistas e moradores do Litoral também visitaram as exposições do Museu de Ciências Forenses da Polícia Científica do Paraná. As mostras nas praias foram uma iniciativa inédita e gratuita, cuja equipe foi formada por policiais peritos que apresentaram ao público equipamentos e materiais comuns à rotina policial.

Outra inovação foi a realização de shows musicais itinerantes pela tradicional Banda de Música da Polícia Militar do Paraná, que existe desde 1861. A programação cumpriu uma função dupla, pois além de ampliar o leque de opções de lazer nas praias, serviu para aproximar as forças de segurança da população, dentro da estratégia de humanização da polícia.

SEGURANÇA AOS VERANISTAS – Cruciais nesta época do ano, os guarda-vidas do Corpo de Bombeiros fizeram 1.284 salvamentos nas praias. A corporação realizou 163 mil ações preventivas, com orientações e alertas aos banhistas, evitando possíveis afogamentos e outros acidentes. Os profissionais envolvidos também realizaram a distribuição de 11.800 pulseiras de identificação e auxiliaram na localização de 549 crianças que se perderam. Infelizmente, apesar de todo o esforço, foram registradas 10 mortes por afogamento, todas em locais longe dos guarda-vidas.

A Polícia Militar do Paraná (PMPR) também recebeu reforço de efetivo, o que permitiu a realização de diversas ações preventivas e ostensivas. Os policiais utilizaram novos equipamentos para trabalhar especificamente nas praias, sendo o principal deles os chamados UTVs, que são uma espécie de “”buggy” com capacidade para quatro pessoas e com tração 4×4, permitindo o deslocamento e atendimento rápido nas areias.

Ao todo, a PMPR atendeu 6.287 ocorrências nos sete municípios do Litoral. A principal delas foi a perturbação do sossego, com 982 atendimentos. As equipes policiais também realizaram abordagem de 71 mil pessoas, fiscalizaram 26 mil veículos e mais de 5 mil estabelecimentos.

A atuação dos policiais militares resultou em maior segurança aos moradores e visitantes das praias paranaenses. Na temporada, foram apreendidos 182 quilos de cocaína, 34 quilos de maconha e 3 quilos de crack, além de 127 armas de fogo e 13 veículos utilizados pelos suspeitos. As intervenções resultaram em mais de R$ 7,6 milhões de prejuízos ao crime organizado na região litorânea.

Os serviços de atendimento da Polícia Civil do Paraná (PCPR) também foram reforçados nos pontos de maior movimento da alta temporada. No período, os policiais civis registraram 3,3 mil Boletins de Ocorrência e instauraram 925 inquéritos policiais, dos quais 92% já foram concluídos. A instituição ainda realizou 607 prisões e 14 apreensões de adolescentes, emitiu 230 termos circunstanciados e 361 medidas protetivas de urgência. Os profissionais apreenderam 50 veículos e 44 armas, além de atuarem na investigação de 13 homicídios, dos quais 9 já foram elucidados.

REFORÇO NA SAÚDE – Mais de nove mil pessoas receberam atendimentos no Hospital Regional do Litoral, em Paranaguá, durante o Verão Maior Paraná. O número representa um aumento de 25% no número de pacientes em relação ao mesmo período do ano passado.

Somente nas consultas ambulatoriais a unidade hospitalar, houve registro de 2.281 pacientes, um incremento de 39% se comprado à temporada anterior. No pronto socorro não foi diferente, com aumento de 3.,9 mil para 4,8 mil no número de pessoas socorridas. Já os internamentos passaram de 1.708 foi para 1.941 no período, um acréscimo de 13%.

O aumento da demanda também pode ser visto nos outros municípios. Em Pontal do Paraná, 20 mil pessoas compareceram no Pronto Atendimento, seguido por Matinhos (19,5 mil atendimentos), Guaratuba (18,3 mil), Morretes (4,5 mil), Ilha do Mel (2,2 mil), Antonina (1,4 mil) e Guaraqueçaba (406), totalizando 66,3 mil atendimentos durante o Verão Maior.

O Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas (BPMOA) também auxiliou as ações da saúde, realizando o transporte de aeronave de 291 pacientes que necessitavam de atendimento médico. Paralelamente, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) prestou socorro a 4,2 mil pessoas.

Na avaliação do secretário de Estado da Saúde, César Augusto Neves, os atendimentos ocorreram sem maiores problemas no Litoral mesmo durante os picos de demanda da alta temporada graças ao aporte adicional de recursos do Estado aos municípios.