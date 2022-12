José Fernando Ogura/AEN

A melhor época do ano para viajar está chegando. Janeiro é o mês em que as pessoas se programam para curtir uma praia, beber uma água de coco e relaxar. No auge do verão, o mês coincide com o período de férias escolares e recessos para diversos setores. As reservas de voos, hotéis e demais produtos turísticos aumentam bastante em janeiro, daí vem o termo “alta temporada”.

E quais são os destinos brasileiros mais buscados pelos turistas nessa época do ano? A 123milhas, uma das plataformas de turismo mais acessadas do país, levantou esses dados. Confira, com o Conexão123, o TOP 10 destinos nacionais mais vendidos para janeiro de 2023 na plataforma.

Top 1: Rio de Janeiro (RJ)

No primeiro lugar da lista, como o destino queridinho dos brasileiros para o verão, está o Rio de Janeiro. A capital carioca é um dos lugares mais procurados pelas pessoas nesta época do ano e a cidade com mais reservas na 123milhas para janeiro de 2023. Já escutou a música “Rio 40 graus” ? Pois é literalmente assim neste período.

A paisagem incomparável do Rio é um dos fortes motivos pelos quais ele é chamado de Cidade Maravilhosa. Praias, parques, reservas e cachoeiras são as opções preferidas de quem quer curtir o verão em janeiro. Confira algumas das melhores praias para curtir no verão carioca:

• Praia de Copacabana: uma das mais movimentadas, é um dos maiores cartões-postais do Rio de janeiro, com seu calçadão inconfundível.

• Praia do Leme: calçadões na orla com inúmeros quiosques “pé na areia”, ciclovias, infraestrutura completa para quem quer um dia de sol em praia carioca e um mar relativamente calmo.

• Praia Vermelha: está localizada escondidinha no bairro da Urca, na zona sul do Rio de Janeiro, e tem o Pão de Açúcar aos seus pés, marcando o cenário.

• Praia do Arpoador: no canto esquerdo da praia está um dos principais cartões-postais da cidade — a Pedra do Arpoador. Sobre ela, muitos turistas se reúnem para apreciar uma das vistas mais bonitas do Rio e assistir a um pôr do sol cinematográfico.

Para quem está planejando visitar o Rio, uma das atividades indispensáveis na capital é o passeio de bondinho. O teleférico, que interliga a Estação Praia Vermelha, o Morro da Urca e o Morro do Pão de Açúcar, proporciona uma vista surreal da Cidade Maravilhosa e uma experiência inesquecível.

Top 2: Porto Seguro (BA)

Localizada na Bahia, a cidade de Porto Seguro é um dos destinos mais badalados do Nordeste brasileiro. O lugar onde a história do Brasil começou diz muita coisa sobre a natureza e a cultura do nosso país. Além de belas praias, com mar azul esverdeado e contornadas por fileiras de coqueiros, Porto Seguro em janeiro tem uma animação que toma conta das barracas na areia, ao som de axé e outros ritmos. Não é à toa que o município está entre os três primeiros destinos nacionais mais vendidos para o primeiro mês do ano.

É muito fácil encontrar passeios para fazer nessa cidade da costa baiana. Você pode relaxar nas praias, frequentar baladas, curtir as paisagens naturais, conhecer a história dos povos originários da região ou ver os monumentos e patrimônios tombados. Veja alguns dos melhores recantos para quem está em busca de água salgada e pé na areia:

• Praia do Espelho: umas das mais bonitas da região.

• Praia de Pitinga: famosa pelas belas falésias.

• Praia de Coroa Vermelha: possui dois pontos principais — uma ponta mais agitada e outra totalmente tranquila.

• Praia de Curuípe: ideal para caminhadas na faixa de areia e mergulhos refrescantes.

• Praia dos Nativos: oferece uma excelente estrutura de barracas à beira-mar.

Diferente do que alguns pensam, Porto Seguro não é só praia e Passarela do Álcool! A cidade litorânea oferece um cenário gastronômico bastante apreciado por aqueles que gostam de culinária baiana e pratos à base de frutos do mar. Você não pode deixar de conferir os melhores lugares para comer em Porto Seguro.

Top 3: Natal (RN)

Natal, a capital do Rio Grande do Norte, atrai turistas do mundo inteiro durante a época do verão. Também conhecida como a Cidade do Sol, ela oferece passeios incríveis pelas famosas dunas, praias, lagos e diversos outros pontos turísticos.

O destino dispõe de muitas opções de entretenimento e praias maravilhosas para relaxar. Confira algumas:

• Praia da Ponta Negra: a mais famosa da cidade. Está na região com a maior quantidade de restaurantes, hotéis e comércios. A água azul-turquesa do mar é convidativa para um mergulho! Próximo a ela está outro grande cartão-postal de Natal — o Morro do Careca. Mas, atenção, por motivos de preservação, o morro não pode ser acessado. O que não impossibilita que ele ainda ofereça uma boa paisagem e lindas fotos.

• Praia dos Artistas: outra praia muito famosa na capital do RN. É a mais próxima do centro da cidade, atrativa por sua boa estrutura turística. A água cristalina e a areia limpíssima chamam a atenção nesse paraíso!

• Praia de Genipabu: faz parte do complexo do Parque das Dunas, onde você encontra as maiores dunas do país, praia, lagoa e uma área de preservação ambiental. Na realidade, Genipabu não fica em Natal, mas em um município muito próximo, na região metropolitana, chamado Extremoz, a menos de 30 quilômetros da capital.

Top 4: Maceió (AL)

Maceió é a capital do estado de Alagoas, um dos destinos mais procurados do Nordeste na época do verão. De passeios ao ar livre a descobertas gastronômicas, não faltam opções de atividades para fazer no município.

Impossível não querer conhecer as praias brasileiras mais azuizinhas de se ver. São de “doer” os olhos de tão bonitas! São diversos atrativos que você tem que conhecer em Maceió, confira algumas praias que merecem destaque:

• Praia de Pajuçara: uma das mais centrais e movimentadas de Maceió. Por conta das incríveis piscinas naturais próximas da costa, esse é um dos destinos mais visitados da capital.

• Ipioca: ideal para quem busca por sossego, ela fica a cerca de 25 quilômetros do centro de Maceió e é uma das mais desertas no litoral maceioense.

• Paripueira: uma característica que destaca a região de Paripueira em Maceió é o mar quente e calmo.

• Maragogi: a cerca de duas horas e meia de carro do centro da capital de Alagoas está a deslumbrante Maragogi. Reserve pelo menos dois dias para conhecer esse paraíso.

Top 5: Foz do Iguaçu (PR)

As Cataratas do Iguaçu são o principal ponto turístico que atrai os visitantes a Foz do Iguaçu, no estado do Paraná. O maior conjunto de quedas d’água do mundo tem tudo para cativar seu coração e ficar registrado na sua mente. Mas está longe de ser a única atração da cidade. Confira os melhores passeios por lá:

• Macuco Safari nas Cataratas do Iguaçu: não é possível nadar, mas dá para tomar um “banho” de águas das cataratas. O Macuco Safari proporciona um passeio de barco que é emoção garantida, e pode ser feito por pessoas de todas as idades.

• Parque das Aves: bem pertinho do Parque Nacional do Iguaçu. É um local para imergir na natureza e expandir o conhecimento sobre as aves que habitam aquela parte de mata atlântica.

• Marco das Três Fronteiras: visitar o marco é uma ótima alternativa para quem busca o que fazer em Foz do Iguaçu. No fim da tarde, o lugar se torna palco de um belíssimo pôr do sol entre três países: Brasil, Argentina e Paraguai.

Top 6: Gramado (RS)

Engana-se quem acha que Gramado só é bom na época de frio. Afinal, as principais atrações do município ficam em locais fechados, visitáveis em qualquer época do ano. Some a eles passeios que são bem mais agradáveis em dias de verão, sendo muito procurado pelos turistas. Lembrando que os eventos e decorações do Natal Luz em Gramado seguem em cartaz até o dia 29 de janeiro.

Além de conferir a programação natalina, aqui vão algumas dicas do que visitar na cidade da Serra Gaúcha em janeiro:

• Parque Temático em Gramado: Acquamotion

• Passeio de Maria Fumaça

• Mundo Encantado de Gramado

• Vinícola Casa Seganfredo

• Rota de cerveja

• Rafting na vizinha Três Coroas

Top 7: Salvador (BA)

A capital baiana reúne cenários de tirar o fôlego e muitas oportunidades turísticas para viver momentos inesquecíveis, por isso também está na lista de destinos nacionais mais vendidos para janeiro de 2023 pela 123milhas. Se você quer saber o que fazer em Salvador, confira essas praias incríveis:

• Praia do Farol da Barra: cartão-postal da cidade, ainda abriga o Museu Náutico da Bahia, além de bares e restaurantes.

• Praia de Ondina: com piscinas naturais de águas cristalinas, fica localizada num bairro nobre da cidade, cercada por grandes hotéis e resorts.

• Ilha dos Frades: presenteia o turista com um mar calmo e de águas cristalinas, perfeitas para o banho.

• Praia do Flamengo: ganha destaque pelos belíssimos coqueiros que contornam a região, tornando a paisagem ainda mais bonita.

Top 8: Fortaleza (CE)

A capital cearense une a agitação de uma grande metrópole, com excelentes hotéis, bares, lojas, baladas e muitos restaurantes, ao encanto e belezas naturais de suas praias. Com mais de 34 km divididos em 15 belas praias, Fortaleza faz jus à alegria típica do Nordeste.

Com um clima quente e, ao mesmo tempo, banhado pela brisa no mar, os termômetros do destino, em janeiro, chegam a marcar 31 ºC! Não à toa, Fortaleza é bastante procurada por turistas na época do verão.

As praias urbanas mais populares da cidade são:

• Praia do futuro

• Praia de Iracema

• Praia Meireles

• Praia de Cumbuco

Top 9: Balneário Camboriú (SC)

Uma das 296 cidades de Santa Catarina, Balneário Camboriú é um destino muito buscado em janeiro pelos fãs de praia. A aproximadamente 86 km de Florianópolis, capital do estado, o município oferece tudo para que os visitantes se sintam acolhidos e tenham a infraestrutura necessária para realizar uma viagem inesquecível.

Há muito o que fazer em Balneário Camboriú: pontos turísticos e passeios que vão desde relaxar tomando uma água de coco na areia até fazer escalada e explorar o ecoturismo regional.

• A Praia do Estaleirinho, a cerca de 10 km do centro da cidade, é considerada a praia mais calma de Balneário Camboriú (ótima para curtir em família). Além disso, o trecho se tornou um dos queridinhos pelos surfistas, que enfrentam as grandes ondas que se formam no horizonte.

• A Praia Central integra a lista de belas praias de Balneário Camboriú e é muito procurada. Suas águas são calmas e tranquilas, perfeitas para famílias com crianças pequenas. Durante a alta temporada, a faixa de areia fica tomada por pessoas de todas as idades, que brincam e se divertem no paraíso tropical.

Top 10: Florianópolis (SC)

Em décimo lugar, mas não menos importante, Florianópolis, ou Floripa, como é chamada popularmente, é uma ilha de Santa Catarina muito buscada nas férias de verão, principalmente para quem gosta de noites agitadas e badalação. Gosta de festa, balada e barzinhos? Então conheça a Praia de Jurerê Internacional. Localizada no norte da ilha, próximo a condomínios de luxo e resorts sofisticados, ela é querida por jovens e bastante movimentada.

Entre as praias de Jurerê e Daniela, está a Praia do Forte. A sua tranquilidade a fez ser muito procurada por quem deseja relaxar na companhia da família ou da pessoa amada.

Se você vai para a Ilha da Magia, como também é chamada a capital catarinense, não pode deixar de conhecer os outros passeios e pontos turísticos.

