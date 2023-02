Gustavo Braga/MTur

Em mais uma ação para tornar o Turismo no Brasil uma atividade acessível a todos, o Ministério do Turismo, em parceria com a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco), está iniciando um mapeamento para levantar informações sobre empresas que oferecem serviços e produtos com alternativas de acessibilidade na área turística em todo o país. O objetivo é construir um banco de dados para potencializar a construção de políticas públicas para quem tem deficiência ou mobilidade reduzida.

Com essas informações, além de subsidiar o desenvolvimento de ações específicas para esse público, o Ministério do Turismo também apoiará a promoção e a comercialização das opções turísticas com acessibilidade, ajudando o empresário a expor os produtos e serviços em feiras e eventos; a desenvolver material promocional, além de promover essas opções no Portal e nas mídias sociais do MTur, por exemplo.

“Dando visibilidade a essas alternativas, potencializamos a oferta e também estimulamos que outras empresas possam desenvolver produtos turísticos para quem tem deficiência ou mobilidade reduzida. Todos merecem experimentar o Turismo, principalmente no Brasil, que oferece tanta diversidade turística. Investir em acessibilidade é investir no turismo do futuro”, afirmou a ministra.

INCLUSÃO – Tornar o turismo mais acessível e inclusivo é uma das metas prioritárias do plano de ação de 100 dias de governo, divulgado no início do mês pela ministra do Turismo, Daniela Carneiro. Dividido em cinco eixos de atuação – diálogo; sustentabilidade e mudanças climáticas; carnaval; estruturação de destinos; e passagens aérea – o plano traz projetos que buscam reestruturar e fortalecer a atividade turística no país.

Por Paula Rosa

Assessoria de Comunicação do Ministério do Turismo