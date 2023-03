Reprodução/IDR-PR

O projeto Caminhadas da Natureza, organizado pelo Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná – Iapar-Emater (IDR-Paraná) em parceria com diversos municípios, teve a participação de pelo menos 56,6 mil pessoas inscritas, de forma online, em 107 circuitos executados em 2022. Elas proporcionaram renda superior a R$ 1,2 milhão a 1.553 famílias que têm propriedades nos roteiros e que oferecem artesanatos, geleias, queijos, doces, almoços, cafés e outros produtos.

A análise dos números e eventuais melhorias no projeto que nasceu em 2007 são assuntos do 4º Encontro de Organizadores de Caminhadas da Natureza, iniciado nesta segunda-feira (27) e que se estende até quarta (29), em Pontal do Paraná, com presença de mais de 100 pessoas.

Na abertura do evento, Luzia Bernadete Poloni, Alda Maria de Souza e Eline Scheffer, todas de Curitiba, receberam prêmios por serem as que mais caminharam em 2022, ultrapassando os 400 quilômetros cada uma.

“A ferramenta Caminhadas na Natureza é uma política pública que se propõe a levar desenvolvimento para as comunidades rurais, sobretudo da agricultura familiar”, acentuou a coordenadora estadual do projeto, Terezinha Busanello Freire. “Entendemos que é esse o papel da política pública, é para essas comunidades que esse braço do governo tem que se estender”.

As estratégias a serem traçadas durante o encontro levam em conta a relação que os caminhantes têm com a natureza e a garantia de renda para os pequenos produtores. “Acreditamos que o turismo rural é uma forma de promover o desenvolvimento econômico nas comunidades locais ao mesmo tempo em que preserva a beleza natural e o patrimônio cultural”, disse o especialista em extensão rural do IDR-Paraná e coordenador do evento no Litoral, Charles Peixoto.

O secretário estadual da Agricultura e do Abastecimento, Norberto Ortigara, destacou que as caminhadas são importantes para a saúde do corpo e da mente. “Mas tem outra parte relevante, que é receber bem, tratar bem, fazer as pessoas agarrarem amor pelo circuito, pelas propriedades rurais, pelo ambiente rural”, afirmou.

Por isso, pediu ainda mais profissionalismo na organização de cada circuito e na preparação de cada propriedade. “Temos desafios e eles precisam ser encarados e pensados neste encontro, entre eles discutir como melhorar esse tipo de atividade, como melhorar a política pública, como multiplicar isso”, sugeriu o secretário.

No ano passado, os eventos se estenderam por 101 dos 399 municípios paranaenses. Além do Caminhadas da Natureza, o Estado desenvolve projetos como Rota do Queijo, Rota da Lavanda, Mulheres do Café, Caminhos da Uva, eventos gastronômicos e festivais em várias cidades.

“São movimentos importantes para a sociedade, para a economia e para as famílias. E para os caminhantes é prazer, relaxamento, possibilidade de desfrutar de maravilhas e conhecer cada vez mais aquilo que os 17 milhões de hectares rurais do Paraná podem oferecer”, disse.

CAMPEÃS – As três campeãs de quilometragem em Caminhadas da Natureza de 2022 receberam troféus e brindes na festividade de abertura do encontro em Pontal do Paraná. Luzia Bernadete Poloni caminhou 493 quilômetros, Alda Maria de Souza, 489 km, e Eline Scheffer, 436 km.

Eline é holandesa, de Kampen, mas chegou com seis meses de idade ao Brasil, quando o pai se mudou para Castro para trabalhar no colégio agrícola. Ali teve seus contatos com o mundo rural. “Muita gente que mora em Curitiba tem um pezinho no interior, ou os pais nasceram no interior e contam história da vida no campo, então chega uma altura da vida em que se começa a procurar suas origens”, diz.

Foi o que aconteceu com ela. No início, não se tratava nem de caminhada, mas de passeios pelo campo, visita a um restaurante ou café rural, ou uma chácara onde pudesse passar um dia. Nessas andanças foi fazendo amigos. Em 2008, conheceu o projeto Caminhadas da Natureza. “Foi a primeira vez”, lembra. “No começo eram pouquíssimas no Paraná, umas três ou quatro no ano”. Nos outros finais de semana, procurava outros grupos de caminhada.

A partir de 2010, o projeto decolou e praticamente todo final de semana eram promovidos passeios pelo Estado. “Montamos o grupo Pé na Estrada com as mesmas pessoas que caminhavam e almoçavam juntas, e começamos a viajar, fretando vans e ônibus”, conta. Elas iam no dia anterior para percorrer e conhecer o município e, no domingo, faziam os circuitos.

O entusiasmo era tanto que chegaram a fazer canecas com o mapa do Paraná, onde assinalavam os locais por onde passavam. A pandemia e a suspensão das atividades esfriaram um pouco o ânimo. Não dela e das amigas Luíza e Alda, que se conheceram no projeto e ultrapassaram os 400 quilômetros em 2022.

“O projeto Caminhadas da Natureza é algo que fez a diferença na vida de muitas pessoas”, afirma Eline. “Uma boa parte dos meus amigos de hoje eu conheci nas caminhadas. Não é apenas caminhar pela questão física. O que mais pega é a questão das amizades, do social, que acaba sendo até mais importante que o aspecto físico”.