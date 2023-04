Freepik

Pegar a estrada é sinônimo de diversão, descanso e curtição, seja com amigos ou em família. Mas, antes de pôr o pé na estrada, lembre-se de um item fundamental em todo esse processo para garantir que as férias aconteçam como o planejado: a revisão do veículo.

“Escolha uma oficina de sua confiança e atente para itens como freios, pneus, fluidos e palhetas”, orienta o professor de engenharias da Estácio, Renato Mortari.

Mortari reforça ainda a importância das revisões pré-agendadas no veículo. O ideal é que elas sejam feitas pelo menos a cada cinco mil quilômetros rodados, em uma oficina mecânica autorizada. “Devem ser verificados itens de segurança e é fundamental checar a parte elétrica e a mecânica. É preciso observar o nível de desgaste dos pneus, checar o óleo do carro para saber se está dentro da revisão, se já foram trocados os filtros e monitorar, ainda, o nível do fluido do radiador. Teste todas as luzes de sinalização e veja se estão funcionando: luz de ré, freio, faróis de milha ou de máscara e farol alto”, enumera.

PNEUS

O especialista recomenda dar atenção especial à vida útil dos pneus antes de sair para uma viagem de carro. Para saber o nível de desgaste, é só observar os frisos: se eles estiverem muito desgastados, está na hora de trocar. Segundo o profissional, pneus carecas favorecem o deslizamento do veículo em pistas molhadas e prejudicam a estabilidade durante a frenagem.

Outro detalhe importante citado pelo engenheiro e ao qual muitos motoristas não prestam atenção é a qualidade do estepe. “Muitas vezes a gente esquece de usar o estepe da forma correta e de checar o estado dele antes da viagem. Devemos sempre utilizar um que esteja em bom estado de conservação”, explica.

Seguiu todas as recomendações, mas, mesmo assim, foi surpreendido com um problema no meio da estrada? Carregue consigo ferramentas importantes para esse momento, como o triângulo de sinalização, que deve ser colocado na via, e o macaco, caso seja necessário trocar o pneu durante a viagem.

Tudo revisado para garantir a segurança da família? Então, agora é só engatar a marcha rumo a dias de merecido descanso. Boa viagem!