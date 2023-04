Silvana Canal MKT

Os turistas podem contemplar as Cataratas do Iguaçu por vários ângulos, mas só o passeio de barco Macuco Safari oferece adrenalina e uma experiência fantástica com a embarcação chegando bem próximo das grandes quedas. Para aproveitar ainda mais o passeio e a aventura, o Macuco Safari vai ampliar o horário de atendimento turístico aos visitantes, que será o mesmo do Parque Nacional do Iguaçu, das 8h às 17h, entre os dias do feriadão, que vai de 21 a 23 de abril.

Foz do Iguaçu é um dos destinos mais procurados pelos turistas nesta época do ano, por conta da variedade de atrativos turísticos e a aproximação com a Argentina e Paraguai. “Com a vazão de água atingindo a marca de 3 milhões de litros por segundo, as Cataratas do Iguaçu prometem um espetáculo inesquecível para quem decidir visitar a região das Três Fronteiras”, destaca o gerente geral, Lucas Teixeira.

Como é o passeio

Depois de fazer o check in na recepção do Macuco Safari, o visitante embarca numa carretinha elétrica que percorre uma extensão de 2km. A trilha é cercada por vegetação exuberante e oferece vistas deslumbrantes da fauna e flora, além de receber informações do instrutor de trilhas sobre os moradores da Mata Atlântica, sobre as árvores, vegetações e sobre os cuidados na floresta.

No final do passeio com a carretinha, vem o passeio na trilha suspensa de 600 metros, até chegar no deck do bondinho, que leva o visitante até o embarque para a mais emocionante aventura. O barco sobe o rio Iguaçu até chegar bem perto das grandes quedas das Cataratas, que é uma experiência única e emocionante.

Como comprar o ingresso?

O ingresso pode ser comprado pelo site, o que torna o passeio mais confortável, mas também comprar no quiosque do Centro de Visitantes das Cataratas ou na recepção do Macaco Safari.

http://www.macucosafari.com.br

https://www.instagram.com/macuco.safari/

https://www.facebook.com/macucosafari

WhatsApp: 45 99134 4168