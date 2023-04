Jack Douglas na Unsplash

O mundo está em constante transformação e a forma de viajar, também. Acompanhando esse contexto de movimentação e inovação, a BRAZTOA (Associação Brasileira das Operadoras de Turismo) apresenta o Olhar Braztoa 2023, conteúdo realizado em parceria com a SPRINT Dados, que, a partir deste ano, integrará todas as edições do Anuário Braztoa com lançamento prévio aos dados gerais de mercado.

Quais experiências turísticas estão em alta? O que as pessoas estão procurando quando o assunto é viagem? Quais nichos devem se destacar em vendas e preferência do público? A ideia não é ditar um cenário ou fazer previsões, mas trazer respostas a partir de aspectos da realidade das operadoras Braztoa, com foco no consumo de viagens do brasileiro, independente das tendências internacionais, potencializar essa expertise e traduzi-las para o mercado.

“A inquietude sempre esteve presente na BRAZTOA e, em tempos atuais, mais ainda. Inovar, descomplicar e antecipar oportunidades são pontos fundamentais na nossa atuação. Queremos, cada vez mais, municiar nossos associados com informações úteis e relevantes que os auxiliem a alcançar o melhor desempenho dos seus negócios e, claro, oferecer experiências memoráveis aos viajantes”, disse Roberto Haro Nedelciu, presidente da BRAZTOA.

Quer saber o que os especialistas em viagem estão fazendo? Confira a seguir, onde está o Olhar Braztoa 2023:

Experiências coletivas – Identifica-se uma crescente das viagens em grupos que tenham interesses semelhantes e que queiram vivenciá-los em conjunto, como, por exemplo, as mulheres 60+. Os impactos positivos dessas experiências são múltiplos: para o consumidor, que tem uma viagem mais em conta e pode vivenciar momentos especiais que só são possíveis quando feitas em grupo; para o operador, que ganha agilidade e maior rentabilidade no serviço prestado; e para o mercado, com a recuperação dos negócios.

Vivências imersivas – Não basta visitar. As pessoas querem fazer parte, mergulhar fundo em tudo que o destino e a comunidade local podem oferecer. Sabe aquela curadoria única e personalizada, que transforma desejos (alguns, inclusive, que os viajantes nem sabiam que existiam) na realidade? O roteiro dos sonhos se torna possível com o fator surpresa, que é especialidade do operador.

Público maduro – Atenção aos detalhes, necessidades e desejos. Esses são itens essenciais na curadoria das viagens para o público maduro, afinal, o acúmulo de experiências ao longo da vida eleva o grau de exigência. As operadoras estão preparadas para superar as expectativas dessa importante fatia do mercado. Em 2050, o número de pessoas maduras ultrapassará o de 15 a 24 anos, e um em cada seis indivíduos terá mais de 65 anos.

Viagem em família – As viagens em família ganharam um papel que vai muito além de um simples roteiro. Elas se tornaram verdadeiras oportunidades de criar memórias e viver momentos de total conexão com as pessoas amadas. Além disso, destaca-se o investimento dos pais para os filhos realizarem a viagem dos sonhos em grupos acompanhados por guias, quando não é possível para toda a família.

Conforto e descanso – Mesmo com o retorno das rotinas, identifica-se o desejo de afastar-se do celular e da tecnologia, o chamado detox digital. Destacam-se as experiências mais exclusivas, muitas vezes em hotéis mais simples, mas com bastante conforto e serviços diferenciados. A curadoria da operadora é focada em encontrar o equilíbrio entre isolamento e estruturas que ofereçam facilidades e bem-estar, já que as pessoas desejam se afastar do celular, mas se sentem mais seguras se houver wi-fi e bom sinal de telefone disponível no local.

Viagens mais responsáveis – Os consumidores cada vez mais desejam viagens responsáveis, que vão além de não causar impactos negativos nos destinos visitados, mas que gerem bem-estar e desenvolvimento local. Os operadores estão atentos a este cenário e têm colocado em prática seu papel de formador de opinião e especialista, liderando a curadoria ideal para a experiência perfeita, também neste sentido.

Experiências personalizadas – Os viajantes têm interesse em agregar cada vez mais valor às suas experiências, buscando produtos de acordo com os seus estilos e preferências de viagem, exigindo uma personalização cada vez maior. Todos esses itens estão naturalmente presentes no trabalho das operadoras, que têm como base algo único e intransferível: sua vasta bagagem de vivências e conhecimento especializado adquirido na prática.

Viagens o ano todo – Muitos destinos estão buscando um novo olhar para a sazonalidade, realizando eventos e festividades em datas esparsas, criando novas opções de viagens e um calendário mais rico de ofertas. Mesmo diante de um ano com muitos feriados prolongados, os especialistas apontam que o volume de viagens fora das temporadas deve aumentar. Fatores como a flexibilidade do trabalho híbrido ou home-office e as possibilidades de preços mais atrativos são grandes motivadores.

Viagem como prioridade – Todo mundo quer viajar. O turismo se tornou prioridade e passou a integrar a cesta de consumo do brasileiro, competindo com uma reforma na casa ou a troca de um carro, por exemplo. Para driblar oscilações de preços e democratizar a viagem, os operadores de turismo dispõem de facilidades como parcelamento de pagamento e mais força para negociar condições especiais para seus clientes. Além disso, a curadoria já começa na antecedência da aquisição e na vasta gama de opções de serviços que compõem um roteiro, quesitos que têm forte impacto no valor final da compra.

“O Anuário Braztoa cumpre o papel de registrar e consolidar os dados e acontecimentos mais relevantes no setor de turismo do ano anterior. Agora, para somar, trazemos o “Olhar Braztoa”, que oferece insights para nortear as tomadas de decisões futuras”, disse Rayane Ruas, CEO da Sprint Dados.

Para facilitar a visualização, o Anuário Braztoa, que é 100% digital, ganhou espaço exclusivo no site da BRAZTOA, com uma versão mais interativa e navegação intuitiva, além da possibilidade de fazer o download completo do conteúdo ou por temas.

Seu lançamento acontecerá em abril, mas o Olhar Braztoa 2023 estará disponível no site da BRAZTOA, na íntegra, no dia 4 de abril, às 14h, quando será apresentado por Roberto Haro Nedelciu, presidente da BRAZTOA, e Marina Figueiredo, vice-presidente da BRAZTOA, na WTM Latin America 2023..

Sobre a BRAZTOA

A BRAZTOA (Associação Brasileira das Operadoras de Turismo) reúne operadoras de turismo e parceiros – de negócios e institucionais.

Em 2021, as operadoras associadas à BRAZTOA faturaram R$ 7,1 bilhões e embarcaram 7,4 milhões de passageiros durante todo o ano.

Entidade de vanguarda e sem fins lucrativos, a BRAZTOA promove ações e parcerias que valorizam as atividades empresariais dos associados, apoiando o desenvolvimento do mercado turístico de forma sustentável.