Rubens Fraulini/Itaipu Binacional

Os turistas que vierem a Foz do Iguaçu no feriado de Tiradentes (21) terão um atrativo a mais para curtir no Complexo Turístico Itaipu (CTI). O vertedouro da usina estará aberto até domingo (23), então os visitantes terão uma chance de fazer fotos com um cenário incrível.

Para atender à demanda, o CTI estará aberto todos os dias, das 8h30 às 17h, com ampliação do horário de atendimento da visita Itaipu Panorâmica (até as 17h). Também haverá horários extras para os passeios Itaipu Especial (às 8h30, 9h, 9h30, 11h, 11h30, 13h, 14h30 e 15h) e Itaipu Refúgio Biológico (8h30, 10h, 13h30, 14h30, 15h e 15h30).

A parada no vertedouro é parte dos roteiros das visitas Panorâmica e Especial.

Lembrando ainda que, na sexta-feira (21) e sábado (22), é possível fazer o passeio Itaipu Iluminada e ver a beleza da usina e das águas do vertedouro de um jeito diferente.

Para mais informações e reservas, visite o site www.turismoitaipu.com.br. Moradores de municípios lindeiros têm direito à meia entrada em alguns passeios. Para utilizá-la, basta escolher a categoria “Lindeiros” no momento da compra. Dúvidas: WhatsApp (45) 9 9131-9119 ou fixo (45) 3576 7000.