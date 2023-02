Lucilia Guimarães/SMCS

Em função das chuvas dos últimos dias, parte dos trabalhos de implantação de rede coletora de esgoto no Zoológico de Curitiba pela Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar) ainda não foram finalizados. A unidade de conservação do Alto Boqueirão volta a receber os visitantes neste sábado (25/2), a partir das 10h, mas vai ser necessário prestar atenção aos pontos de interdição nas vias internas.

O serviço, iniciado no dia 20 de fevereiro, prevê três quilômetros de rede, além de uma estação elevatória para bombear o esgoto para a estação de tratamento Padilha Sul. E atenderá os banheiros utilizados por visitantes e funcionários e, também, os recintos dos animais. Atualmente, o zoológico conta com fossas sépticas. O investimento é de R$1 milhão.

A previsão é de que esta etapa seja concluída na próxima semana. Pode ser necessário fechar o Zoo para novas intervenções, o que será comunicado à população.

O anúncio das obras foi feito em junho do ano passado, durante uma atividade em que foi feita a homenagem à girafa Pandinha, célebre antiga moradora do local, pelo prefeito Rafael Greca e pelo presidente da Sanepar, Claudio Stabile.