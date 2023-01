Fazer a mala para uma viagem requer muita atenção, afinal, algo sempre fica para trás ou é levado sem utilidade. Quando o assunto é mala de bebê, a atenção é ainda maior, principalmente para pais de primeira viagem. O que é necessário e o que é dispensável se tornam problemas de difícil solução no caos de uma mala, já que tudo parece de extrema importância. Se você está nessa situação, respire. Carla Martuscelli, head de conteúdo da Grão de Gente, e-commerce especializado em enxoval de bebê e primeira infância, preparou uma lista com os itens indispensáveis para a mala do seu bebê.

Documentos: este é o item mais importante e que nunca deve ser esquecido. Carregue sempre o documento de identificação do bebê. Além disso, leve também a carteirinha do convênio e o telefone do pediatra para possíveis emergências;

este é o item mais importante e que nunca deve ser esquecido. Carregue sempre o documento de identificação do bebê. Além disso, leve também a carteirinha do convênio e o telefone do pediatra para possíveis emergências; Fraldas descartáveis, lenço umedecido e pomada anti assadura: o bebê não espera chegar até o destino para as necessidades fisiológicas, então faça um cálculo de uma fralda para cada hora no trânsito e algumas extras. “Também se certifique que a região onde estará tenha lugares que as vendam, assim, você poderá levar somente as do trajeto, deixando mais espaço na mala”, alerta Carla;

o bebê não espera chegar até o destino para as necessidades fisiológicas, então faça um cálculo de uma fralda para cada hora no trânsito e algumas extras. “Também se certifique que a região onde estará tenha lugares que as vendam, assim, você poderá levar somente as do trajeto, deixando mais espaço na mala”, alerta Carla; Trocador portátil: nem sempre é fácil encontrar um fraldário adequado, então leve dentro da mala esse item que pode salvar a qualquer momento. Não esqueça de incluir uma sacolinha plástica para descartar as fraldas e lenços umedecidos sujos;

nem sempre é fácil encontrar um fraldário adequado, então leve dentro da mala esse item que pode salvar a qualquer momento. Não esqueça de incluir uma sacolinha plástica para descartar as fraldas e lenços umedecidos sujos; Remédios indicados pelo pediatra: além dos medicamentos receitados por médicos, coloque também na mala termômetro, antitérmico, anti séptico em spray, curativos, soro fisiológico, colher e copinho para os líquidos. “Não se esqueça de também levar protetor solar e repelente”, ressalta Carla