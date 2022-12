Divulgação/Assessoria de Imprensa VegFest

A edição deste ano do Vegfest foi uma das mais celebradas pelo movimento vegano que só cresce no Brasil. A 9ª edição, realizada no Centro de Convenções Anhembi, em São Paulo, entre os dias 08 e 11 de dezembro, reuniu um público de 7 mil visitantes e congressistas, com mais de 30 horas de conteúdos e a mostra de 119 marcas expositoras.

O evento foi muito além de questões alimentares, e deu voz a discussões sobre dois temas extremamente importantes como o direito dos animais e a preservação ambiental. “Ou seja, traduziu a pluralidade e a conexão entre diversos movimentos que ganham importância na sociedade brasileira”, como afirmou Ricardo Laurino, presidente da Sociedade Vegetariana Brasileira – SVB, organizadora do evento em parceria com a Francal Feiras.

Desta forma, o Vegfest 2022 mostra que o público está cada vez mais engajado com a causa vegana e dos animais. Nesta edição, visitantes de todos os estados brasileiros puderam interagir entre si e com chefs reconhecidos nacionalmente, além de palestrantes brasileiros e estrangeiros, entre nutricionistas, nutrólogos, ativistas, culinaristas, empreendedores, influencers, atletas, médicos, artistas, advogados e juízes.

O evento também ofereceu outras experiências ao público com atividades realizadas na quadra poliesportiva, sessões de yoga e acroyoga, cozinha show e escape room. Destaque para a participação do Clube Laguna, primeiro time vegano do Brasil e a confraternização na Balada VegFest. Para o presidente da SVB, o VegFest foi um sucesso que só será dimensionado nas próximas semanas quando a entidade se debruçará sobre os dados coletados. “Tínhamos uma expectativa muito grande e que foi atingida no desenrolar do evento”.

Esse resultado, para Laurindo, projeta um futuro promissor de expansão da causa. “O veganismo no Brasil e no mundo é inevitável, a questão é saber se esse processo será mais ou menos rápido a partir de agora”, resumiu durante a Plenária Final do IX Congresso Vegetariano Brasileiro.

Já Valeska Oliveira, head de produto da Francal Feiras, resumiu em duas palavras os resultados do VegFest 2022. “Felicidade pela realização das marcas apostando neste produto e gratidão por entregar um evento tão cheio de novidades”, afirmou. “Também pelo público que veio em busca de informações, disposto a conhecer melhor o movimento e os produtos expostos na feira. Muitos expositores zeraram seus estoques”. Valeska lembrou que a organização também vive os sonhos dos expositores. “Por isso temos satisfação em ver que tiveram resultados tão positivos. Que venha 2023”, concluiu.

Congresso reúne pessoas de todo o país

Mais de 100 palestrantes participaram do IX Congresso Vegetariano Brasileiro que reuniu conteúdos nas áreas de gastronomia, saúde, meio ambiente, empreendedorismo, ética e direito animal. “Frequento o Congresso há alguns anos, e ele melhora a cada edição. É um encontro muito importante porque traz muitas atualizações e é uma oportunidade de reencontrarmos amigos e o pessoal da área. As palestras abordaram novidades que enriquecem o nosso conhecimento – sou nutricionista e tenho de ficar a par das tendências”, disse a congressista Nanci Py, de Niterói (RJ).

Reconhecida internacionalmente, Marly Winckler, socióloga, tradutora e criadora do Sítio Vegetariano (www.vegetarianismo.com.br), foi presença constante em todo o Congresso. Presidente honorária da SVB, ela destacou a importância do evento para o movimento vegano. “A existência do VegFest é especialmente importante para a difusão do veganismo, pois a prática tem tudo a ver com comida e é preciso que as pessoas saibam onde encontrar os produtos. E a feira traz a oportunidade de conhecermos quem produz e onde é possível encontrar alimentos de qualidade e certificados. Já o Congresso abre espaço para debatermos o movimento, esclarecer dúvidas, além de ajudar a desmistificar o veganismo, que ainda tem muito preconceito por parte da população”.

Nomes como do médico Eric Slywitch, autor do Guia de Nutrição Vegana da União Vegetariana Internacional (IVU), do Juiz Federal de Curitiba, Vicente de Paula, dos atores Rodrigo Dorado Starck e Emiliano D’Ávila, entre outros, debateram questões legais, de saúde e as dificuldades da comunidade vegana furar a bolha.

Crianças veganas, cuidados com a saúde das gestantes e as formas de introduzir o veganismo na infância, assim como a saúde e a proteção animal, foram temas de debates e palestras, que também reuniu Organizações Não Governamentais – ONGs como o Rancho dos Gnomos, Sea Shepper, Mercy for Animals e Celebridade Vira-Lata.

Receitas veganas

Chefs profissionais e culinaristas se revezaram na Cozinha Show, palco montado na área de exposição, para apresentarem receitas veganas e contar suas histórias de superação ao mudarem de hábitos. A iniciativa agradou ao público, que lotou o espaço nos quatro dias para conhecer a produção de bobó de pequi com grão de bico, ceviche de banana verde e Patê de Banana Verde, por exemplo.

Sabores surpreendentes como a feijoada do Laguna, que utilizam jaca e berinjela, além de doces como o bolo de banana verde proteico, bolo de banana com “doce de leite” e crocante de castanhas, foram servidos diariamente aos visitantes.

Expectativas superadas

Os resultados da feira ficaram acima das expectativas, segundo os expositores. No último dia muitos já estavam com seus estoques zerados enquanto o público ainda lotava os corredores do Centro de Convenções Anhembi.

Alex Soderberg, diretora de Marketing e co-fundadora da Naveia, patrocinadora Diamante do evento, lembrou que a empresa se preparou para a feira, mesmo assim teve que repor seu estoque. “Foi um evento maravilhoso. Seguramos alguns lançamentos para o VegFest porque sabíamos que seriam bem recebidos pelo público vegano, seja para quem já consome a marca ou quem veio conhecer. Servimos mais de 2 mil casquinhas de sorvete. Nosso estoque que seria para o evento todo acabou no primeiro dia. Foi uma experiência muito positiva.”

Já a Cogumelado foi além e testou um lançamento que ocorrerá somente no ano que vem. E deu resultado, segundo Thiago de Azevedo, sócio da empresa. “Nossa primeira participação no VegFest foi em 2019, quando a marca ainda era pouco conhecida. Neste ano trouxemos para a feira mais produtos e as pessoas se surpreenderam. No sábado, fizemos uma degustação do hambúrguer e da linguiça de cogumelo, que serão lançados em 2023, e a receptividade das pessoas foi ótima.”

Nem todos projetavam venda. O Escape 60′ usou de um jogo para conscientizar as pessoas sobre a forma de criação e abate de aves. Para Ivan Soares, game máster da marca, o resultado surpreendeu. “Muita gente entrou com receio, mas foi um jogo de conscientização e, no fim, as pessoas saíam com a energia lá em cima. Foram mais de 400 pessoas durante os quatro dias e a primeira vez que proporcionamos esta experiência em um evento vegano. O público adorou porque misturou a conscientização com um jogo que muita gente já conhece e gosta.”

Sobre a SVB

Fundada em 2003, a Sociedade Vegetariana Brasileira (SVB) é uma organização sem fins lucrativos que promove a alimentação vegetariana como uma escolha ética, saudável, sustentável e socialmente justa. Por meio de campanhas, programas, convênios, eventos, pesquisa e ativismo, a SVB realiza conscientização sobre os benefícios do vegetarianismo e trabalha para aumentar o acesso da população a produtos e serviços vegetarianos. Para mais informações, acesse www.svb.org.br ou os perfis no Instagram, Facebook e Youtube.

Sobre a Francal Feiras

Promotora de eventos com capital 100% nacional, a Francal Feiras é um dos principais players do mercado de feiras de negócios e contribui não só para o desenvolvimento econômico e social dos diferentes setores em que atua por meio dos 12 eventos de seu portfólio, como também movimenta efetivamente a economia dos locais onde eles são realizados.

Movida pela mesma velocidade que afeta a sociedade de consumo e o ambiente de negócios, a Francal Feiras oferece ao mercado entregas inovadoras por meio de eventos que servem como uma importante plataforma de negócios, experiências, conexão e conhecimento para toda a cadeia produtiva. Com mais de cinco décadas de atuação, é referência no Brasil e reconhecida no exterior.