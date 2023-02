Hully Paiva/SMCS

O Pedala Curitiba Noturno, que proporciona à população atividade física e de lazer com bicicleta pelos bairros da cidade, já tem a programação completa para o fim de fevereiro e o mês de março de 2023.

Promovido pela Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude (Smelj), o pedal noturno ocorrerá durante todo o mês com largada sempre às 20h e trajeto de aproximadamente 15 quilômetros. Não é preciso se inscrever, é só chegar com a bike e os equipamentos de segurança e participar.

O Pedala Noturno integra as demais ações que a Prefeitura promove no âmbito do Curitiba Viva Bem, um conjunto de políticas públicas que promovem a saúde, o bem-estar e a qualidade de vida da população.

Cronograma

Segundas-feiras (27/02 e 06, 13, 20 e 27/03) – saída da Rua da Cidadania do Boqueirão

Terças-feiras (28/02 e 07,14, 21 e 28/03) – saída Rua da Cidadania Bairro Novo

Quartas-feiras (01, 08, 15, 22 e 29/03) – saída da Rua da Cidadania do Cajuru

Quintas-feiras (02, 09, 16, 23 e 30/03) – saída no Parque Bacacheri