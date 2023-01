Divulgação/OKA

Reformar algum ambiente de casa não é tarefa fácil, e quando esse cômodo é um banheiro pequeno, a missão fica mais difícil ainda. Mas nada que seja impossível. Para todo canto existe uma solução para uma melhor otimização do lugar.

“A magia da reforma é que você pode dar uma nova vida para qualquer ambiente de casa. Muitos acham complicado aproveitar um banheiro pequeno, mas com o planejamento correto e acessórios adequados, um novo espaço surge e a pessoa nem acredita que era possível essa transaformação”, comenta Thiago Rocha, CEO da OKA.

Pensando em auxiliar quem tem o pensamento em transformar algum banheiro pequeno em sua casa, Thiago Rocha compartilha 5 dicas para reformar estes ambientes.

Nichos dentro do box

Divulgação/OKA

Os nichos no banheiro são peças fundamentais para ajudar na organização e otimizar o espaço do ambiente. Eles ajudam a apoiar os itens de uso diário e peças decorativas, se adaptam a diversos banheiros e agregam valor na estética do local. Podemos encontrar vários modelos e materiais, como porcelanato, madeira, vidro ou pedra.

Espelhos

Divulgação/OKA

Os espelhos são itens essenciais para os banheiros pequenos, além de serem decorativos, ajudam a ampliar o ambiente. Esse efeito de amplitude pode ser intensificado com uma boa iluminação e cores claras. Trocar um espelho óbvio por um modelo diferente, como oval, redondo ou formato orgânico é uma forma de deixar o espaço mais moderno e despojado.

Quadros e plantas

Divulgação/OKA

Os quadros decorativos são ótimas opções para banheiros pequenos. Responsáveis por trazer personalidade e um toque de cor ao espaço. Uma dica é colocá-los acima do vaso sanitário ou na parede à sua frente, lembrando sempre de que devem ser resistentes à água e ao vapor. Além desses objetos, as plantas trazem mais vida e cor a qualquer ambiente, a dica é escolher uma espécie que possa ficar em ambiente interno e úmido.

Cores claras

Divulgação/OKA

Os tons neutros e claros são uma ótima pedida para quem tem um banheiro pequeno. Essa paleta de branco, bege e cinza traz uma sensação de amplitude por refletir mais a luz e uma impressão extra de limpeza. O piso e os revestimentos devem seguir o mesmo estilo da pintura, para combinar com o espaço e deixar o ambiente mais clean.

Pintura geométrica

Divulgação/OKA

A pintura geométrica utiliza formas e traços que remetem a triângulos, círculos e quadrados. Essas formas, aplicadas em paredes, com diversas possibilidades de cores e texturas, trazem uma personalidade e estilo moderno ao banheiro. Com criatividade e baixo custo, esse tipo de pintura cria lindas composições nos espaços, trazendo um plus para decoração.

Sobre a OKA

A OKA é uma startup que criou um novo segmento de serviço, onde o cliente contrata a reforma completa do seu ambiente como compra uma camiseta, tudo por seu aplicativo. Os produtos OKA contemplam projeto, materiais e mão de obra Em até 30 dias, os artistas concluem a instalação completa na casa ou escritório do cliente, sem sujeira, atrasos ou custos extras, além de 2 anos de garantia.