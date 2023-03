(Divulgação)

Uma alimentação desequilibrada pode afetar a produtividade no trabalho, porque a deficiência de alguns nutrientes pode levar à fadiga, com níveis mais baixos de energia, diminuição da eficácia mental e redução da capacidade de pensar com clareza, o que pode prejudicar, principalmente no trabalho. É por isso que é importante consumir alimentos e bebidas saudáveis de forma consistente ao longo do dia.

Nenhum alimento – nem mesmo um superalimento – pode oferecer todo o aporte de um determinado nutriente, benefícios para a saúde e energia de que precisamos para nos nutrir. O planejamento das refeições para a semana é fundamental para manter sua geladeira e armários abastecidos com uma variedade de refeições e opções de lanches saudáveis.

Com informações de alguns especialistas em nutrição, como Manuela Abreu, diretora da Nutrição da Nutrium, identificamos uma variedade dos chamados superalimentos que oferecem benefícios extras à saúde para ajudar a mantê-lo focado e eficaz durante o dia de trabalho.

Banana

As bananas são ricas em nutrientes essenciais, como potássio, magnésio, vitamina C, vitamina B6 e fibras e apresentam vários benefícios como ajudar a regular o trânsito intestinal e a reduzir a constipação, ajudar a manter a pressão arterial sob controle, aumentar a sensação de saciedade, ajudar a fortalecer o sistema imunológico e ainda melhorar o humor. Para além disso, as bananas são uma boa fonte de carboidratos de rápida absorção, o que pode ajudar a fornecer energia imediata antes de um treino ou atividade física. Quando você se sentir cansado e lento à tarde, não tome um café ou um lanche açucarado, pegue uma banana em vez disso. Seu nível de energia durará mais e você não sofrerá a queda dramática causada pela cafeína ou pelo bolo”, comenta Manuela.

Açaí

O açaí é uma das frutas mais ricas em antioxidantes, que ajudam a proteger as células do corpo contra danos causados por radicais livres. Estudos sugerem que o açaí pode ajudar a reduzir o colesterol ruim (LDL) e aumentar o colesterol bom (HDL), o que pode reduzir o risco de doenças cardíacas. Também pode ajudar a a melhorar a digestão, a fortalecer o sistema imunológico e a melhorar a saúde da pele. Assim como a banana, o açaí é rico em carboidratos e outras vitaminas e minerais que podem ajudar a aumentar a energia e a reduzir a fadiga.

A parte do açaí que é melhor comer é a polpa da fruta, que é o interior escuro e cremoso do fruto. É importante lembrar que muitos dos produtos de açaí vendidos comercialmente, como sorvetes e smoothies, podem conter açúcar adicionado e outros ingredientes que podem comprometer os benefícios à saúde do açaí. Portanto, é importante escolher produtos de açaí que contenham principalmente a polpa da fruta e que não tenham açúcar adicionado ou outros aditivos.

Castanhas-do-pará

As castanhas-do-pará são uma excelente fonte de selênio, um mineral essencial que atua como antioxidante e ajuda a proteger as células do corpo contra danos causados pelos radicais livres. Apenas 100g de castanha do Pará fornecem cerca de 3485% da ingestão diária recomendada de selênio mas é importante lembrar que o consumo excessivo de selênio pode ser prejudicial à saúde, portanto, é recomendado que as pessoas consumam castanhas-do-pará com moderação. Elas também são ricas em proteínas, fibras, vitaminas do complexo B e minerais como o magnésio, o fósforo e o zinco e podem ajudar a fortalecer o sistema imunológico, manter a saúde dos ossos, melhorar a saúde mental e ainda melhorar a saúde da pele e cabelo.

Batata-doce

A batata-doce é nutritiva e vem acompanhada por uma variedade de vitaminas, minerais e outros compostos vegetais benéficos. Elas são uma boa fonte de carboidratos, que fornecem energia ao corpo, além de vitaminas A, C e B6, além de manganês e potássio. “A batata-doce contém vários benefícios para a saúde. Melhorar a digestão e a regularidade do conteúdo de fibras, manter a saúde dos olhos devido às altas quantidades de vitamina A e aumentar a imunidade devido ao seu conteúdo de vitamina C. No geral, é uma opção deliciosa e rica em nutrientes.”, comenta Manuela Abreu. Para além disso, pode ainda ajudar a reduzir o risco de doenças crônicas, a manter a saúde dos ossos, a reduzir a inflamação e a manter a saúde da pele.