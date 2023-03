Reprodução

O Lipedema – uma doença crônica e progressiva, que atinge cerca de 10% de mulheres no mundo inteiro, causada pelo acúmulo de gordura nos braços, quadris e, principalmente, nas pernas – possui quatro estágios e ganhou até CID no ano passado. É comumente confundida com obesidade, mas há alguns sinais que podem ajudar as mulheres a identificarem a condição. A doença não tem cura, mas tem tratamento.

O Fábio Kamamoto, um dos pioneiros e um dos poucos especialistas no tratamento cirúrgico do Lipedema no país, listou os 10 principais sinais, que merecem atenção da população feminina:

1

Corpo é desproporcional.

As pernas e os quadris são muito diferentes do tronco.

2

As pernas não têm forma.

O acúmulo de gordura faz as pernas parecerem um “tronco”.

3

Sensação de peso nas pernas.

Tente imaginar cada perna com um peso de 3Kg. É um peso assim que elas sentem.

4

Parece que há um “garrote” entre o tornozelo e o pé.

5

Mãos, pés e barriga não são afetados.

O Lipedema age nos braços, quadris e pernas, e não “some” com dieta.

6

Hematomas nestas regiões.

Eles aparecem espontaneamente.

7

Dor nas articulações.

8

Pele é fina e com aspecto de “casca de laranja”

Estas cascas são nódulos de gordura.

9

Hipersensibilidade nas áreas afetadas

A mulher sente muita dor ao pressionar ou massagear estas partes do corpo.

10

Simetria das pernas

O acúmulo de gordura é proporcional.