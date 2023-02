Osteopath assessing a hallux valgus or bone growth at the base of the big toe on a woman patient in a close up on her foot

Você sabe o que é joanete e como tratar essa condição? De acordo com o médico ortopedista e traumatologista André Cipriano, especialista em cirurgia do pé e tornozelo, a joanete nada mais é do que uma saliência óssea(parecido com uma calo) muito comum na população adulta, principalmente no gênero feminino.

De acordo com o médico, é possível dividir em leve, moderado e grave e uma das principais causas da dor é o uso de sapatos inadequados como salto alto.

Segundo médico, algumas causas principais são:

Uso de sapatos menores ou apertados;

Artrite;

Problemas congênitos do pé;

Hereditariedade.

Já os principais sintomas do Joanete são:

Dores nas juntas agravadas pela pressão dos sapatos;

Um calo na região interna do dedão do pé;

Inchaço, vermelhidão, dor em torno do dedão;

Dor persistente ou intermitente;

“Mas, para quem ainda tem dúvidas. Joanete tem tratamento. Caso ela seja diagnosticado logo no início, é possível prevenir a sua evolução através de algumas medidas como a troca de sapatos e também evitando saltos altos. No entanto, se estiver em um estágio avançado e causar muita dor, o tratamento pode ser cirúrgico”, disse.

Por fim, de acordo com o Dr. André, apesar de na maioria dos casos o joanete não causar problemas mais graves, ele requer cuidados e tratamento, já que incomoda bastante. “Sentir dor e incômodo não é normal. Por isso, se existe tratamento, deve-se fazê-lo”, finalizou.