Divulgação

Com a chegada do verão e das férias, aumenta o número de pessoas que se divertem nas praias e piscinas em todo país. O calor e as altas temperaturas ao longo do dia formam uma combinação ideal para se refrescar nas águas, mas também exigem cuidados para se proteger dos raios ultravioletas que podem trazer danos à saúde.

A exposição excessiva ao sol, sem o uso de filtro solar são fatores de risco para desenvolver o câncer de pele. A enfermidade é provocada pelo crescimento anormal e descontrolado das células que compõem a pele e corresponde a cerca de 30% de todos os tumores malignos registrados no país, segundo dados do Instituto Nacional de Câncer. O INCA registra média de 185 mil novos casos por ano.

“O protetor solar deve ser um item de primeira necessidade para todos. Quando usados da maneira correta – cerca de 30 minutos antes de entrar na água e reaplicado a cada duas horas e após os mergulhos – esses filtros ajudam a prevenir danos cutâneos causados pela radiação solar e são eficazes no controle de doenças causadas pelos raios UV”, explica Amanda Helena Lima, professora do curso de Tecnologia em Estética e Cosmética do Centro Universitário Integrado de Campo Mourão, cuja graduação também será disponibilizada no formato semipresencial em 2023.

Descuido com a pele

Apesar de ser uma prática simples de ser feita, já conhecida pela maioria da população e amplamente divulgada na imprensa, mais de 60% dos brasileiros não usam nenhum tipo de protetor solar no dia a dia, de acordo com os dados da Campanha Nacional do Câncer de Pele da Sociedade Brasileira de Dermatologia.

No entanto, essa negligência com a pele pode trazer danos à saúde com o passar dos anos, principalmente na época do verão em que há mais incidência dos raios UVA, UVB e UVC.

A radiação ultravioleta é dividida em três tipos: UVA, UVB e UVC (absorvida pela camada de ozônio e que não penetra a atmosfera da Terra). Tanto a UVA quanto a UVB podem adentrar à pele e danificar o DNA das células, o que favorece o surgimento do câncer. Já a vermelhidão, ardência e queimaduras depois de exposição solar sem proteção adequada são causadas pela UVB.

“A radiação não prejudica apenas a pele, mas agride também os olhos e pode causar catarata e outros problemas. Por isso, é tão importante se proteger”, explica Amanda.

Qual é o protetor ideal?

Não existe uma resposta unânime quando o assunto é a pele. Cada pessoa tem suas características e necessidades específicas. Atualmente, é possível encontrar protetores para todos os tipos de pele, com várias formulações: cremes, fluidos, géis e até maquiagens como pós e bases.

“Os cremes e fluidos com cor protegem mais, pois têm ação dupla. A cor se torna uma barreira e vira aliada da ação do protetor”, detalha Amanda.

“A versão em pó e as bases com fatores de proteção que chegam até 90 são ótimas opções. Muitos produtos são acrescidos de ativos como vitamina E, vitamina C e ácido hialurônico que hidratam a pele e combatem os radicais livres, mas nenhuma maquiagem – mesmo com fator de proteção solar – substitui o filtro. O ideal é usar o filtro solar e depois aplicar a maquiagem para potencializar a proteção”, salienta a professora do curso de Tecnologia em Estética e Cosmética.

Como age o protetor solar

A principal função do filtro é impedir que os raios solares nocivos sejam absorvidos pelo organismo, protegendo a derme e epiderme. Diferente do que se imagina, o índice de Fator de Proteção Solar (FPS) dos filtros não informa sobre o poder da proteção, mas sim sobre o tempo em que a pele estará protegida.

“Usar um filtro solar com FPS 30 significa que a sua pele estará preservada e você pode permanecer exposto ao sol por um período 30 vezes maior do que se estivesse sem proteção. A principal diferença entre os protetores fator 30, 50 e 70 não é a qualidade da proteção, mas sim o tempo de duração dela.

Vale lembrar que é indicado reaplicar o protetor a cada duas horas em situações de exposição constante ao sol e de quatro em quatro horas para o dia a dia”, destaca Amanda, que repassa algumas dicas para potencializar a ação do protetor solar: