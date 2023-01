Divulgação/Assessoria de Imprensa

O verão chegou e, com ele, as férias e dias ensolarados. Quem não sente vontade de tomar sorvete, suco, picolé, entre outras delícias? Paixão unânime, o sorvete se destaca quando o assunto é o calor, porém a maioria é rica em gorduras trans, conservantes e açúcar, substâncias responsáveis pelo aumento do colesterol ruim, dos triglicerídeos no sangue e outras doenças. Porém, é possível saborear sobremesas sem prejudicar a saúde, com alternativas e receitas que se utilizam de frutas e produtos naturais. A especialista em Nutrição do Centro Universitário de Brasília – CEUB Paloma Popov ensina opções interessantes para um verão gostoso e saudável.

A realidade é que a indústria de sobremesas como sorvetes e picolés usa uma quantidade considerável de conservantes e aditivos alimentares que – quando consumidos em excesso – fazem mal à saúde. Para evitar substâncias prejudiciais, a criatividade é a palavra de lei para preparar um sorvete nutritivo. A nutricionista indica preparações caseiras dos “Sorbets”, os gelados de fruta, com opções práticas com banana, morango, manga e frutas vermelhas. “Conseguimos uma boa cremosidade batendo algumas frutas congeladas. Para incrementar o sabor, a sugestão é acrescentar mel, aveia, granola, castanhas e até nibs de cacau”, recomenda.

Para garantir a cremosidade, outra opção interessante é processar a fruta com iogurte natural. Produzido pela fermentação bacteriana do leite, o emulsificante natural é rico em cálcio, proteínas, vitaminas do complexo B e minerais. A especialista alerta que o iogurte natural comprado no supermercado tem que ser puro, sem conter outro ingrediente no rótulo. “É possível fazer um iogurte natural em casa, a partir do aquecimento do leite pasteurizado, com a adição de um ácido, como o limão, por exemplo, gerando a coagulação da proteína. A partir da famosa “coalhada”, podemos inserir sabor, com raspas de coco, mel ou leite de coco, com o uso do liquidificador”, detalha.

Sucesso entre as crianças, os picolés também funcionam com alternativas naturais e saudáveis. Paloma Popov destaca que a sobremesa pode ser feita à base de água e fruta. Ela acrescenta o fato de o picolé ser um clássico de dinâmicas culinárias com as crianças nas férias, preenchendo forminhas coloridas, com ingredientes nutritivos. “Podemos utilizar os sabores que as crianças gostam, como o chocolate e de frutas em geral. Outra dica é evitar frutas que são compostas por muita água, como melão, melancia e mamão”.

Independente da estação, o suco é uma das opções mais nutritivas para se refrescar. A nutricionista do CEUB alerta que para absorver o valor nutricional do suco de fruta, é interessante que seja consumido imediatamente após o preparo. Popov explica que quase todas as frutas têm vitamina C e com o suco, a vitamina evapora após um tempo. Nesse sentido, o recomendado é o consumo imediato.

Além das dicas de sobremesas refrescantes e naturais, a especialista em Nutrição ressalta que os nutrientes devem ser incluídos na alimentação de forma adequada e balanceada para o estilo de vida de cada indivíduo. “Não é saudável fazer dietas restritivas por causa do verão e da busca pelo corpo perfeito. A alimentação tem que ser adequada o ano todo, de forma variada e equilibrada”, finaliza.

Confira a receita e prepare seu sorvete saudável em casa:

Sorvete de Banana com Iogurte

Rendimento: +ou- 400g

Ingredientes

4 Bananas (médias) Maduras (pode ser banana prata)

400g de Iogurte Grego (ou 2 potinhos)

1 Colher (sopa) de Mel

Instruções

Pique bem as bananas e triture no liquidificador ou processador.

Junte o iogurte grego e o mel e bata bem até formar um creme liso e homogêneo.

Coloque em um recipiente que possa ir ao freezer e deixe congelar (isso deve demorar pelo menos 2 horas).

Retire do freezer 20 minutos antes de servir para dar uma leve derretida e sirva!

Observações

FRUTAS: Use frutas com polpa macia como mamão, pêssego, manga, abacate frutas vermelhas etc.

IOGURTE: Pode ser feito com o Grego, por ser cremoso e não ter aquele sabor ácido. Use a opção que desejar, o importante é ficar gostoso.

NA HORA DE SERVIR: É importante tirar alguns minutos antes de servir para que seja possível retirar do recipiente.

CONSERVAÇÃO: Mantenha ele bem fechado no freezer por até 15 dias.

CHOCOLATE: Se quiser pode adicionar chocolate em pó na massa para ter um sorvete de banana com chocolate.