Divulgação/Lala Dubi

Escolher o vestido de noiva é o sonho de muitas mulheres, e os clássicos branco, off white e marfim, apesar de ainda serem os queridinhos, estão cada vez mais perdendo espaço para os coloridos.

De tons pastéis delicados aos vestidos de noiva ousados em tons marcantes de vermelho, verde esmeralda ou roxo, não há fim do arco-íris de possibilidades que a noiva pode mergulhar em busca de inspiração para um vestido colorido e, seja qual for o tom escolhido ela sempre estará em boa companhia. Celebridades como Jessica Biel, Gwen Stefani e até lendas de Hollywood como Elizabeth Taylor se casaram em cores e fizeram muito sucesso com suas escolhas.

Entre os vestidos de noiva coloridos mais marcantes, podemos citar o dramático vestido preto gótico de Christine Quinn e o vestido de tule rosa de Mandy Moore, que provam que você pode ficar tão escuro e misterioso ou com babados e feminino quanto quiser e ainda assim fazer uma declaração incrível em seu momento. Não há limites para a criatividade de ser uma noiva colorida.

Então, quem estiver se preparando para casar, ou pesquisando por modelo colorido, a Lala Dubi, marca especializada em moda festa, possui um mix de vestidos que trazem estilo e sofisticação para acompanhar a mulher em seus momentos mais festivos e solares.

Com vestidos para todas as ocasiões e sempre ligados às tendências mais importantes do universo das festas, a marca se preocupa em entregar sempre produtos da mais alta qualidade e para todo o Brasil, e apresenta lindas possibilidades para as noivas que pretendem se casar em 2023.