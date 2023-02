Reprodução

Sete em cada dez (72%) brasileiros disseram que se sentem amados. O dado foi obtido através da pesquisa “Love Life Satisfaction”, feita pela Ipsos. Holanda (90%), Indonésia (87%) e Argentina (84%) lideram o ranking. O Japão é o último colocado, com apenas 49%. Coreia do Sul (53%) e Bélgica (64%) completam a parte de baixo da tabela. A média global é de 76%.

Vida sexual

Seis em cada dez brasileiros (60%) se dizem satisfeitos com a vida amorosa/sexual. Apesar do número expressivo, o Brasil ocupa a 22ª posição neste quesito, entre as 32 nações que integram o levantamento. Os chineses lideram o ranking, com 79%. Indonésia e Tailândia, ambos com 75%, completam o TOP3.

Já os japoneses (34%), sul-coreanos (44%) e os suecos (55%) estão na outra ponta do ranking. Os dados do Brasil acompanham a média global, que é de 63%.

Relacionamento com o parceiro (a)

A pesquisa também questionou aos participantes sobre o quão satisfeito eles estão com os seus parceiros ou parceiras. 78% dos brasileiros afirmaram estar satisfeitos. Os líderes do ranking são Indonésia e Holanda, ambos com 94% de satisfação. Tailândia e Malásia, com 90%, completam o pódio.

Por outro lado, Japão (70%), Coreia do Sul (73%) e Itália (76%) estão na parte de baixo da tabela. A média global neste quesito é de 84%.

Sobre a pesquisa

A Ipsos entrevistou, de forma on-line, 22.508 pessoas, sendo aproximadamente 1.000 no Brasil, entre 22 de dezembro de 2022 a 6 de janeiro de 2023. A margem de erro para o Brasil é de 3,5 pontos percentuais. Além do Brasil, integram a pesquisa: Arábia Saudita, África do Sul, Argentina, Alemanha, Austrália, Bélgica, Canadá, Coréia do Sul, Chile, China, Colômbia, Emirados Árabes, Estados Unidos, Espanha, França, Grã-Bretanha, Holanda, Hungria, Índia, Indonésia, Itália, Japão, Malásia, México, Peru, Polônia, Portugal, Singapura, Suécia, Tailândia e Turquia.