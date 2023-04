Foto: Reprodução/Assessoria de Imprensa

Um dos gestos mais íntimos e carinhosos é o beijo. Nós brasileiros somos conhecidos pelos beijos na bochecha, seja para cumprimentar ou para demonstrar afeto para aqueles que amamos. Além disso, nas relações com um parceiro, o beijo nos lábios é o símbolo que sela a intimidade. Por isso, neste dia (13/04) é comemorado o Dia Do Beijo.

Entretanto, você tem deixado de demonstrar um carinho tão importante como este por causa do seu hálito? A halitose tem o poder de não somente mudar o odor da nossa boca, mas também dar insegurança de fazer coisas tão básicas como essa. Por isso, é importante colocar como prioridade sua autoestima e suas relações interpessoais.

“O mau hálito além de desencadear desarmonia na saúde bucal como um todo, é um incômodo para quem está ao redor, afeta a autoconfiança, a espontaneidade e pode até fazer com que a pessoa, que sofre do mal, se isole socialmente. É importante ressaltar que muitos pacientes que chegam com queixas de mau hálito, geralmente estão saudáveis”, explica a Dra. Cláudia C. Gobor, dentista especialista em halitose.

Vai passar mais um dia 13 de abril sem dar um beijinho? Se permita viver e amar a si mesmo e ao próximo, buscando um profissional especialista que trate de uma vez por todas o seu problema.

Serviço – Dra. Cláudia C. Gobor

Cirurgiã Dentista especialista pelo MEC no tratamento da Halitose

Ex-Presidente e atual Diretora Executiva da Associação Brasileira de Halitose

https://www.bomhalitocuritiba.com.br/

(41) 3022-3131 | (41) 99977-7087

Redes sociais: Instagram: @bomhalitocuritiba

Facebook: @bomhalitocuritiba