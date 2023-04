Audi RS5: duas versões pelo mesmo preço (Fotos: Divulgação)

Os novos Audi RS 5 Competition Plus e Competition Plus Track já estão com as reservas abertas por R$ 849.990 (mesmo preço para cada um), com promessa de primeiras entregas em abril.

Os dois modelos vêm com a suspensão esportiva RS Pro, que pode ser ajustada manualmente. É possível rebaixar a suspensão “Coilover” em até 1 cm. Além disso, os amortecedores podem ser regulados em três modos e trazem estabilizadores mais rígidos.



O motor do novo Audi RS 5 é o 2.9 V6 biturbo, com 450 cv de potência entre 5.700 rpm e 6.700 rpm, e 61,2 kgfm de torque máximo de 1.900 rpm a 5.000 rpm. O câmbio é o automático Tiptronic de oito marchas.



De acordo com a Audi, esse RS 5 é capaz de fazer o 0 a 100 km/h em 3,8 segundos (0,1 segundo a menos em relação aos RS 5 “normais”). Já a velocidade máxima aumentou para 290 km/h. As versões Competition Plus também são equipadas com o novo sistema de escapamento esportivo RS plus desenvolvido pela Audi Sport.



Ele tem ponteiras de escape duplas em preto fosco e promete um som do V6 mais intenso. No design, grade com moldura preta brilhante e conjunto ótico com faróis LED Matrix escurecidos, além da tecnologia Laser light.



As aberturas acima da grade remetem ao Audi Sport quattro, de 1984. Entre os equipamentos, sistema de iluminação que projeta o símbolo da Audi Sport no piso ao abrir as portas dianteiras, volante e câmbio revestidos de Alcântara com pespontos vermelhos, cintos de segurança com bordas vermelhas e tapetes com o símbolo RS. Na Competition Plus Track, bancos do tipo concha fornecidos pela Sabelt.