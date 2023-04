Dongfeng Megshi: não há previsão de chegada ao País (Divulgação)

A Dongfeng, empresa integrante do grupo SERES, apresentou recentemente o Mengshi M-Terrain EV SUV, um “super SUV” inspirado no modelo Hummer M1. Inicialmente apresentado como carro-conceito, o M-Terrain chegará ao mercado chinês ainda neste ano. Os dados definitivos do M-Terrain EV ainda não foram divulgados. Por ocasião da apresentação do conceito, a Dongfeng divulgou que o carro será vendido com a marca Mengshi (“guerreiro”) e seria dotado de quatro motores elétricos com bateria de 140 kWh, capazes de gerar mais de 1.000 cv de potência e permitir autonomia de até 500 km. Suspensão pneumática de três níveis com capacidade de elevação de 150 mm e nove modos de condução são outros destaques do modelo. Também está prevista uma versão com autonomia de 800 km, possível com a combinação de bateria de 65,88 kWh e gerador a combustão. Por ocasião da apresentação do conceito, a Dongfeng apresentou dois protótipos do Mengshi M-Terrain: um com carroceria SUV de cinco portas e outro com carroceria SUV cupê, denominado M-Terrain S. Ainda não está definida a data de início de produção do modelo com carroceria cupê. É certo que a plataforma do M-Terrain dará origem a outros veículos todo-terreno com diferentes opções de carroceria e de trens de força. No momento, não há previsão de chegada do modelo ao Brasil.