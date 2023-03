GWM Haval H6 entrega 243 cv e consumo médio de 13 km/l (Divulgação)

Painel interno

A Great Wall Motors (GWM) depois de ter revelado detalhes agora divulga os preços do Haval H6. O SUV médio, que está à venda em Curitiba em duas concessionárias, na Av. Batel e Manoel Ribas, é o modelo responsável pelo início das atividades da marca chinesa no mercado brasileiro. Importado da China, o H6 HEV (híbrido) tem preo de R$ 209 mil, bem menos do que se especulava na imprensa. A chinesa venderá ainda duas versões híbridas plug-in, a PHEV (R$ 269 mil) e GT PHEV (R$ 299 mil).



Na versão de entrada, o Haval H6 traz um motor 1.5 turbo combinado a um motor elétrico para gerar 243 cv e 54 kgfm de torque máximo, com a aceleração de 0 a 100 km/h realizada em 7,9 segundos. Segundo a empresa com uma média de consumo de 13 km/l.



As primeiras unidades serão entregues a partir de abril e a linha Haval H6 oferecerá cinco anos de garantia sem limite de quilometragem e uma garantia exclusiva para o conjunto elétrico. A GWM promete também um programa de recompra garantida para tentar fisgar os clientes, mas também não deu maiores detalhes. Com um preço bem competitivo, o SUV chinês é bem completo.



O H6 HEV tem itens como head up display (com projeção de até nove polegadas no para-brisa), controle de cruzeiro adaptativo, leitura de placas de trânsito, alerta de colisão frontal, frenagem autônoma de emergência, assistente de permanência em faixa, quadro de instrumentos eletrônico com tela de 10,25”, central multimídia com display de 12,3” e câmera 360 graus.