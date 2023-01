Câmbio CVT do Argo é o mesmo do Cronos e do Pulse (Fotos: Divulgação)

A Fiat lança o Argo com câmbio CVT com o status de ser o carro automático mais barato do Brasil. Disponível em duas versões, o Argo automático custa a partir de R$ 90.990 na versão Drive 1.3 AT e chegando a R$ 96.990, na Trekking 1.3 AT – o modelo topo de linha. A transmissão continuamente variável (CVT) com sete marchas simuladas já encontrada no Pulse e Cronos.



O câmbio CVT tem opção Sport e trabalha com o motor 1.3 8V Firefly. São 107 cv de potência com etanol e 99 cv, com gasolina. O consumo do Argo automático com médias urbanas aferidas pelo Inmetro de 9,1 km/l (e) e 12,6 km/l (g) – na estrada, 10,1 km/l e 13,9 km/l, respectivamente. O carro automático mais barato do mercado vem com uma lista de equipamentos que inclui controles de estabilidade, de tração e de subidas, ar-condicionado, vidros elétricos na frente, controle de cruzeiro, chave tipo canivete com telecomando das portas e volante multifuncional e banco do motorista com ajustes de altura. A central multimídia tem tela de 7”.



O Argo Drive 1.3 AT pode ter opcionais como ar automático, vidros traseiros e retrovisores elétricos, faróis de neblina, volante revestido de couro, chave presencial e sensor de ré só no pacote S-Design, que custa R$ 3.990. O kit inclui ainda os acessórios e acabamentos escurecidos, desde as rodas de liga leve de 15” (de série, os aros são de aço, com calotas) e capas dos espelhos, até spoiler traseiro e revestimento da cabine.

Preços da linha completa do Argo

Entry 1.0: R$ 78.590

Drive 1.0: R$ 81.990

Trekking 1.3: R$ 89.990

Drive 1.3 Automático: R$ 90.990

Trekking 1.3 Automático: R$ 96.990

