Ducato: minibus comfort possui 19 lugares disponíveis (Divulgação)

A Fiat lançou a nova geração da Ducato no país. A van chega ao mercado brasileiro em cinco versões, sendo três furgões destinados ao transporte de cargas e duas para levar passageiros.

A nova Ducato importada da Itália. Das três versões para carga, duas delas (Cargo e Maxicargo) podem ser conduzidas por qualquer pessoa com carteira de habilitação do tipo B, a mesma exigida para dirigir automóvel de passeio.



Já entre as configurações para passageiros, destaque para a Minibus Comfort, que é a única da categoria a oferecer 19 lugares. A Ducato Minibus Executivo, por sua vez, leva 17 pessoas. Todas as configurações são equipadas com o motor 2.2 turbodiesel, que está mais potente e com mais torque do que seu antecessor. Agora são 140 cv e 34,7 kgfm, associados a um câmbio manual de seis marchas. Além dos ganhos em potência e torque, a Fiat afirma que a Ducato ficou mais econômica.



As médias de consumo são de 10 km/l na cidade e 9,9 km/l, na estrada. O ganho de economia, segundo a fabricante, chega a 13%, também pela presença do sistema start-stop.



A Ducato vem com airbag duplo frontal obrigatório por lei, ar-condicionado, assistente de partida em rampas, banco do motorista com regulagens lombar, de altura e de profundidade, controle de estabilidade, piloto automático com limitador de velocidade, faróis com regulagem em altura e sensores de estacionamento traseiros. A versão Multi agrega alarme com sensor volumétrico, pré-disposição para tacógrafo, porta-objetos superiores na cabine, vidros laterais, faróis de neblina e vidros nas portas traseiras com desembaçador.



Na Ducato Minibus Comfort, a van ganha central multimídia com tela de 7” e suporte a Android Auto e Apple CarPlay sem fio, ar-condicionado com duto central, acabamento com isolamento termo-acústico, luzes de cortesia de LED, espelho retrovisor interno, tacógrafo digital e piso reforçado no salão de passageiros. E na versão Minibus Executivo, apesar dos dois lugares a menos (19 contra 17 assentos), há um porta-malas com capacidade para 1.000 litros.