Fiat atualizou dianteira do Fastback 2026 (Fotos: Divulgação)

O Fiat Fastback chega a linha 2026 com mudanças no design e conteúdo. O SUV cupê lançado em 2022 teve mudanças discretas no design. O carro tem nova grade frontal com barras verticais e os para-choques (dianteiro e traseiro) foram redesenhados.



Conforme a versão, o Fiat Fastback 2026 pode vir com novas molduras nas caixas de roda. As antigas peças, que eram maiores e pintadas em preto fosco, foram diminuídas e pintadas na cor da carroceria. O Fiat Fastback 2026 será vendido em cinco versões: Turbo 200, Audace Turbo 200, Impetus Turbo 200, Limited Edition Turbo 270 e Abarth Turbo 270.

Preços

Os preços de quase toda a gama aumentaram em relação à linha 2025. A configuração esportiva Abarth é nitidamente diferente do restante da linha 2026 do Fiat Fastback. A grade frontal tem detalhes na cor vermelha e agora ostenta o nome “Abarth” por extenso em vez do brasão com o escorpião ao centro.



À direita, o logotipo “Fiat Flag” com as cores da bandeira da Itália deu lugar a um escorpião estilizado. As rodas de liga leve têm desenho exclusivo e a calotinha central traz uma borda vermelha. A cabine exibe bancos com um novo padrão texturizado nos encostos. A versão de entrada Turbo 200 do Fiat Fastback 2026 é a única oferecida exclusivamente com o motor 1.0 turbo de 130 cv e 20,4 kgfm, associado ao câmbio CVT.



As opções Audace e Impetus usam o conjunto híbrido-leve que acrescenta um pequeno motor elétrico e uma segunda bateria para alimentá-lo. Ambas ostentam o logotipo Hybrid na tampa do porta-malas. Por fim, as versões Limited Edition e Abarth adotam o 1.3 turbo flex da linha T270. Na primeira, ele entrega 176 cv e na Abarth, 185 cv.



O torque máximo é de 27,5 kgfm nos dois casos, assim como o câmbio automático de seis marchas. A Fiat fez mudanças pontuais na cabine – mas não no visual. O revestimento das portas dianteiras agora tem uma porção em material sintético que a marca chama de “Black Vinyl”.



Entretanto, nas portas de trás o acabamento é inteiramente em plástico duro. A lista de equipamentos de série tem novidades.

Veja versões e preços do Fiat Fastback 2026