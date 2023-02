A F-150 será negociada no Brasil com um único conjunto mecânico (Fotos: Divulgação)

A Ford F-150, picape mais famosa do mundo e líder do mercado norte-americano há mais de 40 anos já iniciou a pré-venda no Brasil e chega em duas versões, com os seguintes preços de lançamento: a esportiva Lariat, por R$470.000, e luxuosa Platinum, por R$490.000. As entregas das primeiras unidades será entre 90 e 120 dias.



A F-150 vem equipada, em ambos as versões, com motor V8 5.0 de 405 cv e transmissão automática de 10 marchas. Esse conjunto é o mesmo do Mustang, com calibração específica para a picape, e acelera de 0 a 100 km/h em 7,1 segundos.



O desempenho off-road é garantido pela tração 4×4, com opções High, Low ou sob demanda, bloqueio eletrônico do diferencial e pacote FX4, além de oito modos de condução. A F-150 vem com carroceria feita em liga de alumínio leve e ultrarresistente, que favorece a performance, o consumo de combustível e a capacidade de carga.



Painel digital de 12 polegadas, teto solar panorâmico, oito airbags e ajuste elétrico com memória dos bancos, volante e pedais são alguns itens de série. Suas tecnologias de assistência incluem piloto automático adaptativo com stop & go, frenagem autônoma com detecção de pedestres, câmera traseira com detecção de objetos e assistência em descidas, manobras evasivas e cruzamentos, entre outras.



Ela também vem com o sistema multimídia e de conectividade SYNC 4 de nova geração, com conexão sem fio para Apple CarPlay e Android Auto. A F-150 tem caçamba de 1.370 litros com tampa de acionamento elétrico, escada de acesso, tomada de 110 V, iluminação em LED e revestimento protetor do tipo “spray-in”. Além disso, vem com preparação para engate de reboque de até 3.515 kg, com controle de freio e de oscilação e um assistente exclusivo com câmera que facilita as manobras.



Os sistemas de iluminação e câmeras externas 360º são outros diferenciais. O interior com painel, teto e bancos em tom escuro combina formas e materiais de texturas diferentes para criar um ambiente de grande harmonia e requinte, inclui dois porta-luvas e um compartimento de 55 litros com chave sob o banco traseiro.



A versão Lariat, esportiva, possui acabamento escurecido nas rodas, grade, maçanetas e retrovisores. No interior, traz detalhes em tom avermelhado no painel, nas laterais e no console, de grande efeito visual. Já a F-150 Platinum entrega um pacote voltado para o luxo e refinamento, com itens cromados de acabamento brilhante ou acetinado, além de estribo elétrico automático. A caçamba exibe um aplique metálico com o nome da versão estampado na tampa. A cabine traz detalhes e costuras dos bancos em tom terroso, pequenas placas com o nome da versão e o oval Ford prateado no volante – item único em veículos da marca.



A manopla de câmbio 100% retrátil permite criar uma mesa de apoio para equipamentos no console central. Ambas as versões têm faróis de LED com conversão dinâmica em curvas, pneus all-terrain Hankook 275/65 R20 e sistema de som da B&O, de altíssima qualidade, com subwoofer na traseira e oito ou 18 alto-falantes. A versão Lariat oferece seis tonalidades da carroceria: vermelho Zadar, cinza Torres, preto Orvalho, cinza Avalanche, preto Vesúvio e branco Nur, e a Platinum traz mais duas opções adicionais: cinza Glasgow e azul Mônaco.