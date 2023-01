Ford Mustang Dark Horse: motor V8 mais potente da história do modelo (Fotos: divulgação)

A Ford revelou mais detalhes do novo Mustang 2024 de sétima geração, que começa a ser vendido nos EUA no segundo semestre de 2023, com avanços na potência e na tecnologia.



O destaque é o inédito Mustang Dark Horse, primeira série de alto desempenho da linha em 21 anos, desde o lançamento do Mustang Bullitt em 2001. Edição não-Shelby mais potente de todos os tempos, o Mustang Dark Horse é equipado com um motor Coyote V8 5.0 de quarta geração com 500 cv de potência e 57,8 kgfm de torque, especialmente projetado para ser uma nova referência em desempenho, tanto nas ruas como nas pistas. Desenvolvido pela Ford Performance, o novo motor Coyote é o V8 naturalmente aspirado mais potente da história.



Suas atualizações incluem virabrequim com um sistema de balanço exclusivo e bielas forjadas – usadas pela primeira vez no Ford Mustang Shelby GT500 – para suportar o aumento da pressão nos cilindros e da velocidades dos pistões.



Ele também tem acelerador de corpo duplo e eixos de comando de válvulas reforçados para garantir a durabilidade nas pistas, com operação mais próxima da linha vermelha de 7.500 rpm. O Mustang Dark Horse tem câmbio manual de seis marchas, com a opção de automático de 10 velocidades, e um visual “sinistro” que inclui faróis escurecidos, grade em preto brilhante e o primeiro emblema do cavalo voltado para a frente.



Traz também aprimoramentos na aerodinâmica, no ajuste do chassi, na suspensão e freios Brembo de seis pistões com sistema de resfriamento. Outra novidade é o sistema que permite acelerar o motor por controle remoto.



Quem quiser recursos adicionais para as pistas pode optar pelo pacote “Performance Pack”, com diferencial traseiro Torsen, suspensão ativa MagneRide e rodas e pneus traseiros mais largos, além do “Performance Electronic Parking Brake”, freio eletrônico inédito que libera a capacidade de derrapagem traseira do Mustang para “drift”.