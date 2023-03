Geely pretende estrear sete veículos até 2025 (Divulgação)

A Geely terá uma divisão de luxo, a montadora quer fazer da nova Galaxy a sua vitrine tecnológica. Tanto é que a nova marca da dona da Volvo terá modelos mais sofisticados e todos com algum tipo de eletrificação.



A promessa é de cinco novos veículos até 2025. Destes, quatro serão híbridos e outros três totalmente elétricos.



Os primeiros já estão definidos e serão dois híbridos plug-in. O SUV L7 e o sedã grande L6 abrirão os trabalhos da Galaxy em meados do ano.



Eles usam a arquitetura E-CMA, que a Geely desenvolveu em parceria com a Volvo e que serve ao XC40 Recharge, entre outros carros do grupo.



Já os elétricos da Galaxy serão feitos sobre a plataforma SEA, que serve a modelos como Lotus Eletre, Smart #1 e Zeekr 001. O primeiro zero combustão da nova marca será o fastback E8, que será lançado até o fim do ano e deve ser inspirado no carro-conceito Light, mostrado em 2022.