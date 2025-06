Série especial do Haval H6 terá duas mil unidades (Fotos: Divulgação)

A GWM lançou o Haval H6 HEV One, série limitada a duas mil unidades. A edição especial do SUV médio celebra a liderança da marca chinesa no segmento de veículos híbridos no Brasil. A série limitada do Haval H6 também é uma homenagem ao recorde de 3.217 veículos emplacados pela GWM em maio. Este foi o melhor resultado mensal desde o início de suas operações no Brasil, em abril de 2023. A versão HEV2 é a base do H6 One. Ele combina o motor 1.5 turbo a um propulsor elétrico para entregar 243 cv e 54 kgfm combinados. O novo modelo é identificado pelas rodas de liga leve com design exclusivo e as lanternas com lentes vermelhas no lugar do acabamento fumê.

No interior, a série especial do Haval H6 tem revestimento em preto brilhante em vez de cinza fosco. A série especial não vem com teto solar panorâmico nem abertura elétrica da tampa do porta-malas. O modelo está à venda por R$ 199 mil. O H6 One está disponível nas cores preto Hematita, branco Ágata e cinza Diamante.