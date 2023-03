A edição especial do Creta tem como grande novidade o visual (Divulgação)

Visão interna do painel Creta N line Night: design moderno Traseira do Creta N line Night Frente do Creta N line Night

A Hyundai apresenta o Creta N Line Night Edition. Limitada a 900 unidades, a série especial do SUV chega a partir de R$ 181.490. O Hyundai Creta N Line Night Edition chega para celebrar o momento oportuno da montadora de origem sul-coreana no Brasil. A edição especial do SUV, posicionada no topo da gama, tem como grande novidade o visual.



Conforme diz o nome, o modelo tem inúmeros detalhes em preto. Retrovisores, grade, rodas e teto vêm sempre pintados na cor. A carroceria pode vir em Preto Ônix, Cinza Silk ou Branco. No interior, o Creta Night Edition segue com a pegada noturna.



O acabamento do teto é em preto, bem como os bancos revestidos em couro sintético. Eles têm ainda costura em vermelho com emblema N Line. O detalhe também se faz presente na alavanca de câmbio, no teto solar panorâmico e no volante.



A soleira do modelo é personalizada. Ela vem com o nome da edição especial e com numeração de 001 a 900, indicando as unidades produzidas. O Hyundai Creta N Line Night Edition vem equipado com motor 2.



0 aspirado de 167 cv de potência e 20,6 kgfm de torque quando abastecido com etanol. Casa com o propulsor transmissão automática de seis velocidades.



A lista de equipamentos da série especial é capitaneada por sistema de som da Bose que, de acordo com a Hyundai, dispõe de oito alto-falantes. O modelo dispõe ainda, entre os principais itens, de teto solar panorâmico, ar-condicionado automático, painel digital e faróis e lanternas em LED.



Em termos de segurança, o Creta N Line Night Edition traz pacote de assistência avançada para condução (ADAS), até então disponível apenas na configuração Ultimate. Com isso, a edição especial tem piloto automático adaptativo e frenagem automática com detecção de carros, pedestres, ciclistas e conversão à esquerda.