F-Pace SVR Edition 1988 homenageia XJR-9 que venceu Le Mans (Fotos: Divulgação)

A nova edição especial para o F-Pace da Jaguar foi inspirado nas corridas da década de 1980. A série especial SVR Edition 1988 do SUV chega ao Brasil em homenagem ao XJR-9, carro que venceu as 24 Horas de Le Mans no referido ano e acabou nas corridas da década de 1980 nas corridas da década de 1980 com um jejum de três décadas da marca na tradicional prova.



Das 394 unidades da série especial do F-Pace, apenas cinco são destinadas ao Brasil por R$ 944.100, cada. O SUV de luxo chega com vários detalhes no acabamento. Desenvolvido pela SV Bespoke, na Inglaterra, a divisão de customização da Jaguar, a série especial leva acabamentos especiais com aqueles nomes pomposos de cor.



A carroceria é pintada no tom Midnight Amethyst Gloss com detalhes dourados acetinados e em preto brilhante. Já as rodas com aros de 22” recebem a cor Champagne Gold Satin. Cada unidade do F-Pace Edition 1988 traz um emblema especial da SV Bespoke com o número de produção do veículo. Na cabine, o acabamento mescla fibra de carbono e detalhes dourados no quadro de instrumentos, na manopla do câmbio e no volante.



O F-Pace na série especial SVR Edition 1988 é equipado com o conhecido motor a gasolina V8 de 550 cv. Segundo a Jaguar, o SUV é capaz de acelerar de 0 a 100 km/h em 4 segundos cravados e pode atingir uma velocidade máxima de 286 km/h.



O XJR-9 foi marcante para a história da Jaguar nas competições automobilísticas em 1988. Naquele ano, o carro venceu a tradicional 24 Horas de Le Mans, feito que a marca britânica não alcançava desde 1957.



O carro vencedor de Le Mans em 1988 – que inspirou a série do F-Pace – foi pilotado por Andy Wallace, Johnny Dumfries e Jan Lammers. Hoje, o exemplar faz parte da colecção Jaguar Heritage Trust, na Inglaterra.