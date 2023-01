Jeep Wrangler Rubicon é vendido por R$ 481.834 (Fotos: divulgação)

A linha 2023 do mais icônico modelo da marca Jeep® chega ao mercado brasileiro. O Jeep® Wrangler mantém no país as versões Rubicon e Sahara 4P (quatro portas) e 2P (duas portas). Quando falamos em encarar as mais difíceis trilhas off-road, o Jeep Wrangler é o primeiro modelo que pensamos! Ícone mundial no universo automotivo, o modelo conta com uma capacidade única para superar obstáculos.



O Jeep Wrangler 2023 garante toda a capacidade que somente a Jeep oferece nas trilhas, seu habitat natural, mas também todo o conforto para sua utilização no dia a dia. E sua linha 2023 mantém todos os incríveis atributos do modelo, impulsionados pelo motor turbo de 272 cv e 400 Nm de torque, com câmbio automático de oito marchas, tração 4×4 com reduzida e diferenciais dianteiro e traseiro com bloqueio, além da exclusiva barra estabilizadora frontal desconectável, que aumenta a articulação da suspensão, permitindo que o eixo dianteiro trabalhe de forma mais livre e que ambas as rodas mantenham contato com o solo, garantindo maior capacidade de tração.



Muito além de sua capacidade para encarar todo tipo de terreno, o Jeep Wrangler conta também com um amplo pacote de sistemas de auxílio à condução autônoma, como piloto automático com controlador de velocidade adaptativo, frenagem automática de emergência (AEB) e comutação automática do farol alto Full LED, que usa imagens de uma câmera posicionada na parte superior do para-brisas para acompanhar o tráfego dos veículos à frente e ajustar automaticamente o facho do farol para evitar o ofuscamento de outros motoristas.



A câmera frontal off-road é mais um diferencial que o Wrangler traz na versão Rubicon. Presente também no Jeep Gladiator, ela foi pensada para facilitar ainda mais a superação dos obstáculos em trilhas e aventuras. Ela usa uma lente do tipo grande-angular e seu acionamento é feito por meio da tela de 8,4 polegadas do sistema multimídia UConnect e permite ao motorista encarar qualquer desafio de frente! Ela também pode ser usada em conjunto com a câmera traseira e sensores de estacionamento para facilitar balizas e manobras.



A versão Rubicon traz ainda o sistema Off-road+, que ajusta automaticamente o Jeep Wrangler Rubicon para as condições do terreno, atuando nos principais sistemas, como acelerador, controle Selec-Speed, controle de tração e trocas de marchas, a fim de garantir o desempenho ideal para o terreno, seja dunas de areia (4-HI) ou um off-road pesado (4-LO). A versão Rubicon traz ainda uma nova opção de roda de liga-leve, para deixar o Jeep Wrangler ainda mais aventureiro.

Preços e versões

Jeep Wrangler Sahara 2 Portas: R$ 456.992,00

Jeep Wrangler Sahara 4 Portas: R$ 466.889,00

Jeep Wrangler Rubicon: R$ 481.834,00