Kia EV9, novo modelo topo de linha da Kia: condução autônoma de nível 3 (Fotos: Divulgação)

A Kia apresentou detalhes do SUV elétrico EV9. O modelo é capaz de rodar até 541 quilômetros (segundo o ciclo europeu WLTP) com uma única carga e traz várias tecnologias, como a condução autônoma do nível 3, permitindo que o carro acelere, freie, realize curvas e ultrapassagens sem a intervenção do motorista.



O EV9 promete reduzir consideravelmente o tempo de recarga: por usar a tecnologia de recarga de 800 volts, o carro obtém 230 quilômetros de autonomia em aproximadamente 15 minutos.



A montadora não divulgou muitos detalhes técnicos do EV9, mas antecipou que ele terá dois motores (um em cada eixo) e torque instantâneo de 61,2 kgfm. A cabine mescla tecnologia de ponta com uma nítida preocupação com a sustentabilidade.



O interior reúne mais de 70 materiais recicláveis ou provenientes de elementos facilmente encontrados na natureza. Sobra espaço interno no EV9, graças à distância entre eixos de 3,1 metros. Os seis lugares são dispostos em três fileiras de dois bancos cada – sendo todos individuais. Há duas enormes telas (uma no lugar do painel de instrumentos e outra para a central multimídia) e algumas soluções criativas, como uma enorme gaveta no console central e o logotipo da Kia iluminado ao centro do volante.



A primeira aparição oficial do EV9 acontecerá no Seoul Mobility Show, que acontecerá entre os dias 30 de março e 9 de abril na capital sul-coreana. Quase simultaneamente, o veículo também estará no Salão de Nova York, de 7 a 16 de abril.



Entretanto, o SUV elétrico só ganhará as ruas no segundo semestre deste ano, quando o EV9 chegará à Ásia e em alguns mercados da Europa. Ainda não há previsão de estreia em outros países, nem no Brasil.