O NX 350h: modelo será vendido em três versões (Fotos: divulgação)

2021.06.02 2021.06.02

A Lexus trouxe pra o Brasil a linha 2023 do NX 350h. O modelo chega em três versões de acabamento e os preços partem de R$ 364.790.



O SUV da marca de luxo da Toyota recebeu nova lista de equipamentos da versão F-Sport, que traz iluminação ambiente com 14 opções de cores, novo retrovisor digital e sistema de som com 23 alto-falantes, além uma nova central multimídia com tela LCD de 14 polegadas – que está presente também na configuração Luxury.



As versões Dynamic e Luxury trazem novos sensores de estacionamento, com detector de pontos cegos, que aciona os freios caso identifique a presença de algum objeto.



O NX 350h ganhou ainda algumas mudanças no design, que traz grade redesenhada. O SUV é movido por um conjunto híbrido, que combina motor a combustão de 192 cv e torque de 22 kgfm e dois motores elétricos: o dianteiro entrega 182 cv e 27 kgfm, enquanto o traseiro tem 54 cv e 12,1 kgfm. A potência combinada é de 246 cv.