Mini Cooper: detalhes em branco que contrastam com o verde da carroceria (Fotos: divulgação)

Um carro exclusivo e com volume limitado, elétrico e. Este é o MINI Cooper S E – Multitone Edition. Uma série especial, com pintura, acabamentos e interior exclusivos, que chega ao Brasil com volume limitado à apenas 25 unidades. Com propulsão 100% elétrica, solução perfeita para mobilidade urbana de forma sustentável. O MINI Cooper S E – Multitone Edition se destaca pelo visual diferenciado. A carroceria vem de série no tom Verde Sage, uma cor exclusiva para os modelos Hatch da marca.



O acabamento dos retrovisores, maçanetas e aros dos conjuntos óticos dianteiro e traseiro são brancos, dando ao modelo um contraste belíssimo e bastante diferenciado. As rodas são de 17 polegadas do modelo Scissor Spoke com acabamento em dois tons (diamantado e preto brilhante). Os pneus são do tipo runflat. O acabamento Multitone está presente, principalmente, no teto, que conta com pintura degradê das cores Branco Aspen, Cinza Melting e Preto Jet.



Além disso, o toque Multitone Edition está presente na coluna das portas, nos side scuttles personalizados nos paralamas dianteiros, decoração do painel, no volante, na soleira, no quebra-sol, nos tapetes e até mesmo na chave, que ganha uma capa exclusiva.



Primeiro MINI 100% elétrico, o modelo é produzido na lendária fábrica de Oxford, no Reino Unido, a casa da MINI. O MINI Cooper S E – Multitone Edition tem uma bateria de íon-lítio de 32,6 kWh, dividida em 12 módulos, permite uma autonomia de até 234 km (ciclo de testes WLTP), conta com 8 anos de garantia e pode ser carregada em uma tomada doméstica no padrão brasileiro com o carregador portátil que acompanha o veículo, ou com carregadores rápidos como o MINI Wallbox, e com carregadores de rodovias de corrente contínua. Uma característica surpreendente dos 100% Elétricos da MINI é a possibilidade de personalizar o nível de eficiência na regeneração de energia por meio de uma chave seletora no painel.



O condutor pode optar entre as opções de baixa ou alta regeneração de energia. Nessa segunda, é ativado o One-Pedal Feeling, em que o veículo desacelera assim que o motorista tira o pé do acelerador, então a energia cinética é transformada em elétrica e realimenta o motor, garantindo mais autonomia.



Além do benefício da regeneração de energia, a sensação de dirigir nesse modo é um atrativo adicional para os condutores. Todo MINI Cooper S E – Multitone Edition sai conectado de fábrica com um SIM card virtual sem custo ao cliente por um período mínimo de três anos. Com isso, o cliente pode acessar o MINI Connected, sistema que fornece uma série de serviços ao motorista e ao passageiro e permite usufruir de funcionalidades exclusivas: chamada de emergência inteligente, MINI Teleservices, notícias em tempo real, previsão do tempo, serviços remotos, preparação para Apple CarPlay, informações de trânsito em tempo real e assistente de autonomia, que avisa a necessidade de incluir paradas para recarregar as baterias no trajeto e localizar os pontos de recarga disponíveis.



Há também conectividade com Amazon Alexa, possibilitando maior integração do veículo com casas inteligentes, sistema de som da renomada Harman/Kardon, head up display, painel digital, central multimidia touchscreen de 8,8 polegadas, sistema de navegação com informação de trânsito em tempo real e teto solar panorâmico.



No que diz respeito à tecnologia, o modelo conta ainda com sistema interativo para facilitar a condução do veículo. Entre os destaques estão o assistente de direção, sistema de câmera que auxilia o motorista na condução do veículo com diversas funcionalidades, como por exemplo: Sistema de navegação Profissional, Sistema de proteção ao pedestre com frenagem automática, aviso de saída de faixa com vibração do volante, assistente de farol alto com regulagem automática da intensidade dos faróis dependendo do tráfego, alerta de aproximação perigosa sem limite de velocidade e assistente de frenagem automática de 5km/h até 60km/h. O novo MINI Cooper S E – Multitone Edition tem preço sugerido de R$ 295.990.