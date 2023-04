Mitsubishi L200 Triton Sport Savana (Divulgação)

A Mitsubishi Motors confirma a chegada da série especial da L200 Triton Sport Savana que será comercializado nas concessionárias da marca em todo o País já nos próximos meses. Apresentada pela primeira vez em 2004, a linha L200 Triton Savana chega à sua quinta geração completamente reformulada, com muito mais tecnologia, novo sistema de transmissão e ainda mais aptidão para o fora de estrada.



A picape traz uma série de acessórios como snorkel, bagageiro com rampa, rock sliders nas laterais e caçamba com acabamento anti-riscos X-Liner e caixa multifunções integrada. Com parte removível, ela traz ampla comodidade para o transporte de cargas menores que não ficam se deslocando durante o trajeto. Disponível em quatro opções de cores de carroceria – Amarelo Rally, Verde Forest, Bege Jizan e Branco Fuji — a série especial Savana é baseada na nova L200 Triton Sport HPE e traz inúmeras mudanças em relação à geração anterior. A começar pelo visual completamente renovado, assim como o sistema de tração Super Select 4WD-II (SS4-II), muito mais completo, que garante alto nível de robustez e segurança. O apelo 4×4 do modelo também é reforçado pelas imponentes rodas em aço de aro 17 auxiliam envoltas por pneus GoodYear Duratrack 265/60/27. Projetados para enfrentar situações severas fora de estrada, os pneus são compostos por dentes de serra nos sulcos, que oferecem maior tração na lama, além de serem preparados também para a neve.