Sentra Advance e Exclusive: equipamentos inéditos no segmento (Fotos: Divulgação)

Poe ser um veículo que era admirado pelas pessoas mais maduras o Sentra foi batizado de carro de “tiozão” A Nissan, quer mudar este status do segmento de sedãs médios dizendo que agora é jovem e descolado. Esta é a principal justificativa da marca japonesa a vender o Sentra no Brasil.



A oitava geração mundial do modelo chega em duas versões, por R$ 148.490 (Advance) e R$ 171.590 (Exclusive). Segundo as pesquisas de mercado encomendadas pela Nissan, o consumidor de sedãs médios mudou bastante nos últimos cinco anos. Mais da metade dos clientes desta categoria são pessoas de 25 a 42 anos de idade.



Outro dado do estudo mostra que 42% são mulheres, pondo por terra a ideia de que sedã é majoritariamente masculino. Para essa mudança a Nissan aposta no design do Sentra. Após a remodelação, o três-volume reforçou a proposta de estilo que a marca batizou de Emotional Geometry Design. Estes traços geométricos são evidenciados pelos vincos no capô e na traseira.



Na frente, a grade em V tem molduras cromadas e o novo logo da Nissan em um nicho escurecido. As laterais mantêm um certo conservadorismo, com linha de cintura quase reta e uma saliência comportada na altura das portas. Porém, só até a terceira coluna, com design que passa aquela sensação de “teto flutuante” – ainda mais nas versões com teto preto brilhante. Na traseira, as lanternas estilo bumerangue foram modificadas para melhorar o fluxo de ar. Como o novo cliente de sedã médio quer tecnologia, a Nissan diz que priorizou a importação só de versões mais completas do Sentra.



Ou seja, a Sense de entrada ficou de fora e caberia ao Versa topo de linha cobrir essa eventual lacuna. A linha do novo Nissan Versa já chega com os esperados seis airbags e os obrigatórios controles de estabilidade e tração. Entre os equipamentos de auxílio ao condutor, recebe desde a Advance alerta de colisão frontal com frenagem autônoma de emergência, detector de fadiga, monitoramento dos pneus e câmera de ré.



A Advance também é vendida com ar-condicionado automático bizona, banco do motorista com ajustes elétricos, chave presencial, quadro de instrumentos com tela em TFT de 7” e portas USB dianteiras (tipos A e C) e traseira (tipo A). A central multimídia com display de 8” destacado do painel acompanha sistema de som com seis alto-falantes, dois tweeters frontais e amplificador. O pacote mais completo de equipamentos de auxílio ao motorista está na Exclusive. Essa recebe controle de cruzeiro adaptativo, alerta de tráfego cruzado traseiro, assistente ativo de manutenção na faixa, faróis automáticos, sensor de ponto cego e câmera 360 graus.



Completam o pacote do novo Nissan Sentra topo de linha a partida remota do motor, sistema de som Bose, teto solar, retrovisor eletrocrômico e espelhos rebatíveis eletricamente. O revestimento em tom “caramelo” faz o preço da opção Exclusive chegar a R$ 173.290. O motor é o conhecido 2.0 16V que equipava a geração anterior do sedã. Porém, nesta geração ganhou aperfeiçoamentos e injeção direta. Bebe só gasolina e gera 151 cv e 20 kgfm. O propulsor trabalha com o câmbio automático do tipo CVT. A Nissan, enfim, colocou oito marchas simuladas na transmissão e aletas no volante para trocas sequenciais.