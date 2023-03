BMW S1000 RR M Carbon: carenagens e rodas de fibra (Divulgação)

A BMW S1000 RR ganha novidades na linha 2023. A motocicleta chegará com três versões e mais potente. Visualmente, o modelo está mais esportivo. Os difusores de ar na dianteira ajudam na aerodinâmica em altas velocidades e proporcionam mais estabilidade em trechos sinuosos e em circuitos. São três opções de cores (Preta, Vermelha e Motorsport). Disponível em três versões (Premium, Premium M e Premium M Carbon.

O M Chassi, componente permite a possibilidade de ajustes mais precisos na balança e amortecedor traseiro, está presente em todas as versões e permite uma configuração mais refinada. Outra novidade é a Corrente M Endurance de série, juntamente com a bateria de lítio M e o para-brisa alto, proporcionando mais aerodinâmica para o piloto.

Com revestimento de carbono tipo diamante, a Corrente M Endurance reduz perdas por atrito e o desgaste. Na versão Premium M Carbon, topo de linha do modelo, os destaques são os componentes feitos com esse material nobre, que mescla resistência com leveza.

Nela, paralamas, capa da corrente, capa do pinhão, carenagens, laterais e até mesmo as rodas são feitas de fibra de carbono. Equipada com motor de quatro cilindros com 210cv de potência a 13.750rpm e 113Nm de torque máximo a 11.000 rpm, a S1000 RR ficou 3cv mais potente que o modelo anterior.

A transmissão de seis velocidade entrega potência e torque de maneira uniforme e linear. Esportiva, a S1000 RR tem quatro modos de pilotagem configuráveis: Rain, Road, Dynamic e Race. Há também o Modo Pro, opção que oferece outras três configurações adicionais de pilotagem, para os usuários que almejam se aventurar com a superesportiva nas pistas.

Também integram o modelo o Launch Control (Controle de Largada) para arrancadas perfeitas, o Limitador de Pit-Lane – configurável para aderência ideal às velocidades no pit-lane – e o Shift Assistant Pro, para mudanças ultrarrápidas de marcha, sem a necessidade de acionamento da embreagem.

O painel de instrumentos traz uma ampla gama de informações por meio de uma tela TFT de 6,5 polegadas que permite excelente visualização, mesmo em condições de pouca luminosidade.

A S1000 RR ostenta como destaques visuais as luzes de LED presentes nos faróis com linhas mais dinâmicas e agressivas, na lanterna traseira. Já as luzes de mudança de direção (pisca) e de freio estão integradas em uma única unidade de LED.