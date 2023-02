A Montana ficou mais robusta, incorporando a nova identidade visual da Chevrolet (Divulgação)

A nova Chevrolet Montana chega para rivalizar com Fiat Toro e Renault Oroch, e tem preço a partir de R$ 116.890 na versão de entrada. As duas primeiras versões da picape da General Motors vêm equipadas com transmissão manual de seis velocidades. Já as configurações mais completas têm caixa automática de seis marchas.

O motor, para todas elas, é o mesmo: 1.2 turbo de 133 cv de potência e 21,4 kgfm de torque. A nova Chevrolet Montana tem 4,71 m de comprimento e 2,80 m de distância entre-eixos. Sua caçamba comporta 874 litros.

Quando equipada com câmbio manual, tem capacidade de carga de 637 kg. Já com transmissão automática, cai para 600 kg.

A picape dispõe de seis airbags, alerta de ponto cego, espelhamento de celular sem necessidade de fio, carregador de smartphone por indução, retrovisor interno eletrocrômico, conjunto óptico full LED, ar-condicionado digital e automático, sensores de estacionamento dianteiros e traseiros, entre outros. A nova Chevrolet Montana estreia no Brasil, em 2023, a atual identidade de design da Chevrolet, parecido com o da Blazer EV, vendida nos Estados Unidos. Esse estilo é caracterizado, em especial, pelo conjunto ótico bipartido na dianteira. Na picape, a luz de posição (DRL) em LED está na parte superior.

Já o farol principal e o pisca compõem uma peça independente, de formato trapezoidal, em posição mais baixa.

Nas laterais, a linha de cintura é elevada, enquanto o rack de teto reforça a sensação de altura. Na versão Premier, as rodas têm 17 polegadas: elas exibem pintura escurecida, tal qual os frisos. Já na versão LTZ, esses componentes são predominantemente cromados.