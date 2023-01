Defender 130: maior modelo da tradicional marca britânica (Fotos: divulgação)

A Land Rover anunciou a chegada do Defender 130 ao mercado brasileiro. A versão alongada do SUV acomoda até oito passageiros e já está à venda por R$ 899.950. Disponível inicialmente na versão X, o modelo é movido pelo motor 3.0 diesel com tecnologia híbrida leve, que inclui um sistema elétrico de 48 volts capaz de atuar como um alternador. Segundo a fabricante, a potência combinada é de 300 cv e o torque máximo chega a 66,3 kgfm.



A nova versão 130 é 34 centímetros mais comprida em relação à 110, com 5,358 metros de comprimento, 2,008 m de largura e 1,970 m de altura, a generosa distância entre eixos é de 2, 587 m. O interior permite a configuração de oito lugares e porta-malas de 290 litros com oito ocupantes, 1.015 com cinco, até 1.876 litros apenas com o condutor. O utilitário esportivo pode ainda rebocar até três mil quilos.



Acesso por aproximação, partida por botão e direção com assistência elétrica head up display, o interior traz novas opções de cores e materiais. Os bancos são revestidos em couro e tecido, os da frente com ajustes elétricos.



O quadro digital de instrumentos conta com tela de TFT. O multimidia conta com tela de 11,4 polegadas sensível ao toque e navegação integrada por GPS. O sistema é interativo com Android Auto, Apple CarPlay e aplicativos. O ar-condicionado automático digital é de quatro zonas, o console central conta com refrigeração e a recarga do celular é por indução.



As luzes da cabine permitem personalização e o sistema de som premium é o Meridian Surround. O freio de mão e o teto solar panorâmico têm acionamento elétrico. O Defender 130 conta com controle de cruzeiro adaptativo, sensor de profundidade e a função capô transparente que permite a visão da parte de baixo do veículo em tempo real na tela de 11,4 polegadas. Entre os recursos eletrônicos de apoio à condução está o detector de profundidade em áreas alagadas.