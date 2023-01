Novo Honda Civic volta às ruas com boas médias de consumo (Divulgação)

A Honda lança o novo Civic no mercado brasileiro. A 11ª geração do sedã passa a ser importada da Tailândia em versão única de acabamento e ao preço de R$ 244.900.

O conjunto híbrido traz o motor 2.0 aspirado de ciclo Atkinson, agora com injeção direta de gasolina. São 143 cv e torque máximo de 19,1 kgfm. Ele é assistido por dois motores elétricos, sendo um deles o gerador e o outro de 184 cv e 32,1 kgfm de torque, alimentado por uma bateria de 1,05 kWh. Não existe potência combinada porque os motores não trabalham em conjunto.

É o motor elétrico que atua a maior parte do tempo, sendo que o motor a combustão entra em ação em condições de velocidade mais elevada, recarga da bateria ou para alimentar o motor elétrico. Segundo os dados do Inmetro, o consumo urbano é de 18,3 km/l e o rodoviário chega a 15,9 km/l.

O Civic tem 4,67 metros de comprimento (42 mm a mais do que o antigo modelo), 1,43 metro de altura, 1,80 metro de largura e 2,73 metros de distância entre eixos (35 mm a mais). Apesar de ser um pouco mais longo, o porta-malas encolheu dos antigos 519 litros para 495 litros. O design segue a atual identidade de estilo da Honda, com linhas mais elegantes e conservadoras do que o antigo Civic.

A cabine ficou bem mais refinada, tanto no acabamento quanto na oferta de equipamentos. Há itens como painel de instrumentos digital com tela de 10,2 polegadas, central multimídia com tela tátil de nove polegadas, ar-condicionado digital com duas zonas de temperatura e o pacote de assistências de condução Honda Sensing, que inclui alerta de colisão frontal, frenagem autônoma de emergência, piloto automático adaptativo, entre outros equipamentos.