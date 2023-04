A oitava geração do Sentra traz o melhor da Nissan (Fotos: Divulgação)

Nissan Sentra, São Paulo, SP, 29mar2023 Foto: Murilo Góes/Divulgação Nissan Nissan Sentra, São Paulo, SP, 29mar2023 Foto: Murilo Góes/Divulgação Nissan Nissan Sentra, São Paulo, SP, 29mar2023 Foto: Murilo Góes/Divulgação Nissan Nissan Sentra, São Paulo, SP, 29mar2023 Foto: Murilo Góes/Divulgação Nissan

A versão Exclusive topo de linha do Novo Nissan Sentra já está nas concessionárias de todo o país, com a Exclusive, complementa a linha que seguirá com estas duas versões no mercado nacional. No Sentra Exclusive está a possibilidade de escolher entre duas opções de acabamento do interior: totalmente preto ou na cor Sand.



Outros equipamentos só encontrados na versão são a partida remota do motor, Piloto automático inteligente (ICC) com comandos no volante, retrovisores externos rebatíveis eletricamente, teto solar com controle elétrico, alerta de tráfego cruzado traseiro (RCTA), alerta inteligente e assistente de prevenção de mudança de faixa (LDW+I-LI), monitoramento de Ponto Cego (BSW) e Sistema premium de som BOSE® com 8 alto-falantes.



A versão Exclusive do Novo Nissan Sentra está disponível nas concessionárias da marca japonesa em todo o Brasil e tem preço sugerido de R$ 171.590. O sedã também já pode ser encontrado no serviço de assinatura Nissan MOVE. Além do design marcante e proporções que o diferenciam no seu segmento, o Novo Nissan Sentra destaca-se pelos equipamentos de série inéditos entre os modelos com três volumes. Somente o sedã da Nissan oferece aos brasileiros itens como Visão 360º Inteligente e Detecção de Objetos em Movimento (AVM + MOD), Alerta de Tráfego Cruzado Traseiro (RCTA), Alerta Inteligente de Atenção do Motorista (I-DA), Bancos com Tecnologia Zero Gravity®, Controle Dinâmico de Chassi Integrado, Partida Remota do Motor e sistema premium de som BOSE® com 8 alto-falantes. Esses equipamentos e muitos outros se integram no sedã que foi concebido para ser único.



Para isso, o Novo Nissan Sentra foi desenvolvido baseado em três pilares: Nissan Emotional Geometry Design – equilíbrio entre design agressivo e elegante, com linhas modernas com o DNA da Nissan. Premium Excitement – sedã com detalhes, acabamento e equipamentos que entregam um padrão sofisticado e diferenciado. Nissan Intelligent Mobility – a tecnologia da marca japonesa ajuda, protege e garante uma viagem confortável e tranquila.



A materialização desses pilares no novo sedã pode ser conferida pelos brasileiros nas duas versões que compõe a linha do Novo Sentra no país: Advance e Exclusive.