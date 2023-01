Comboio de ônibus Volvo cruza a Cordilheira dos Andes (Fotos: divulgação)

Comboio de veículos cruzou a cordilheira dos Andes chegando na capital chilena para início das operações em janeiro. Ao todo, serão 566 novos ônibus Volvo no sistema de transporte da cidade. São 473 ônibus convencionais e 93 articulados.



Os chassis Volvo foram produzidos nas fábricas de Curitiba (Brasil) e Borås (Suécia). Já as carrocerias foram fabricadas pela Marcopolo, em Caxias do Sul (RS) e pela Caio, em Botucatu (SP). Para chegar a Santiago os veículos seguiram em comboio atravessando os Andes pela famosa estrada de “Los Caracoles”, assim chamada pela longa sequência de curvas sinuosas na transposição de altitude na cordilheira que separa Argentina e Chile.



A viagem tem mais 2.700 km, percorridos em dez dias. Os 93 ônibus articulados são do modelo Volvo B8R articulado. É um chassi com entrada baixa, capacidade para 180 passageiros e motor traseiro de 8 litros.



Os demais 473 ônibus também são do modelo Volvo B8R com entrada baixa, só que na configuração convencional, para 78 ou 95 passageiros, dependendo da carroceria. Os veículos têm sistema de freios eletrônicos a disco, suspensão eletrônica, sistema de gerenciamento de frotas Volvo Connect, serviço conectado de gerenciamento de zonas de segurança, dentre outros recursos avançados.



O sistema de ônibus da Red atende cerca de 6,2 milhões de usuários nos 32 municípios da Região Metropolitana, mais Puente Alto e San Bernardo, uma área geográfica e urbana de cerca de 680 km2. Em um dia útil, são feitas cerca de três milhões de transações nos mais de seis mil ônibus do sistema.