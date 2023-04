SUV vem em duas versões de acabamento (Divulgação)

A Land Rover apresentou o Range Rover Sport híbrido plug-in ao país. Com essa motorização, o modelo será comercializado em duas versões de acabamento, Dynamic HSE e First Edition, com preços que partem de R$ 985.750 e podem ultrapassar a casa de R$ 1 milhão.

As primeiras unidades do novo Range Rover Sport PHEV estão disponíveis em toda a rede de concessionárias para reserva. Ou seja, os clientes devem segurar um pouco a ansiedade antes de levar o SUV híbrido plug-in para a garagem, o tempo de espera estipulado pela companhia para que consumidores pudessem pôr as mãos nos modelos a combustão e nos híbridos leve era de nove meses.

A versão híbrida-plug in tem bateria de 38,2 kWH, que lhe garante autonomia de 113 km.

De acordo com a Land Rover, a autonomia no mundo real é de aproximadamente 88 km e, em viagens mais longas, a combinação entre o motor 3.0 a gasolina e o propulsor elétrico garantem ao condutor 740 km de rodagem sem se preocupar.



O utilitário esportivo casa o motor 3.0 Ingenium de seis cilindros a gasolina com um propulsor elétrico de 105 kW que, juntos, entregam 510 cv de potência e 71,4 kgfm de torque.

A transmissão é automática ZF de oito velocidades e tração integral. O novo Range Rover Sport híbrido plug-in vai de 0 a 100 km/h em 5,4 segundos. Além das opções a combustão, híbridas leve e híbridas plug-in, a Land Rover tem carta na manga para 2024.



A companhia revelou que pretende trazer o Range Rover Sport BEV já no ano que vem para o Brasil. Com suspensão a ar dinâmica de série, o Range Rover Sport híbrido oferece monitoramento da estrada à frente a partir de dados de navegação eHorizon, de modo a antecipar as curvas ao condutor. Além disso, o modelo dispõe de novo controle de cruzeiro off-road adaptativo, o qual auxilia o motorista a avançar em terrenos desafiadores e adversos, juntamente com o sistema Terrain Response.

O interior, por sua vez, também é recheado de tecnologias, a começar pela cabine semelhante a um cockpit. Segundo a marca, os recursos são intuitivos e de fácil acesso. Entre os itens de luxo e conforto, estão os bancos dianteiros elétricos, aquecidos, ventilados e com função de massagem, além de apoios de cabeça também elétricos.