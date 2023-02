O Kwid faz 15,7 km/l na estrada e 15,3 km/l na cidade com gasolina (Fotos: Divulgação)

O Renault Kwid se manteve no primeiro lugar do pódio como o carro flex mais econômico do Brasil em 2023, segundo a lista atualizada de eficiência energética do Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular (PBEV) divulgada pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro).

O Kwid faz 15,7 km/l na estrada e 15,3 km/l na cidade com gasolina no tanque e 11 km/l na estrada e 10,8 km/l com etanol, de acordo com a lista do Inmetro, que traz informações de consumo de 747 modelos e versões. No início de 2022, o modelo teve o design renovado, trazendo mais tecnologia e melhorias no eficiente motor 1.0, como a adoção do sistema Start&Stop.



Outras tecnologias aliadas ao consumo de combustível foram a adoção do sistema ESM (Energy Smart Management) de regeneração de energia, do sistema de monitoramento da pressão dos pneus (TPMS), além de pneus verdes, que têm 20% a menos de resistência de rolagem, reduzindo o consumo de combustível e, consequentemente, a emissão de CO2.



O moderno propulsor 1.0 SCe (Smart Control Efficiency), com três cilindros, 12 válvulas, duplo comando de válvulas (DOHC) e bloco em alumínio, rende 71 cv de potência com etanol no tanque e 68 cv com gasolina. O torque é de 10,0 kgfm com etanol e 9,4 kgfm com gasolina, garantindo boas acelerações e retomadas.



Desde o lançamento do Kwid, em 2017, já foram emplacadas mais de 300 mil unidades. No ano passado, o veículo foi o mais vendido no varejo entre todos os modelos 1.0 aspirado, totalizando 38.292 unidades.