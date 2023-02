SUV Haval será o primeiro modelo vendido pela GWM no país (Fotos: Divulgação)

A marca chinesa Great Wall Motors (GWM) chega ao Brasil com um investimento de R$ 10 bilhões até 2032, a fabricante comprou a antiga fábrica da Mercedes-Benz, em Iracemápolis (SP). Lá, pretende fabricar veículos eletrificados a partir de 2024. O Haval H6 GT é o primeiro GWM a ser comercializado no país. O SUV cupê será vendido juntamente com sua versão SUV, chamada de H6 Premium.



A partir de março, os modelos da Haval entram em pré-venda, quando a empresa pretende inaugurar 50 concessionárias espalhadas por todas as regiões do Brasil, duas em Curitiba com a chancela do grupo CCV. As primeiras unidades serão entregues a partir de abril. O H6 GT tem porte imponente e o SUV cupê chama a atenção. O design é moderno, ainda que algumas linhas do veículo sejam um pouco comuns.



Além do estilo esportivo, o carro impressiona pelo ótimo nível de acabamento no interior. Não há peças mal encaixadas e sobram materiais de qualidade por todos os lados. Os bancos dianteiros são revestidos de couro e camurça, e o console central traz apliques imitando fibra de carbono. A tela da central multimídia, que tem 12,3 polegadas e exibe imagens em alta resolução. É possível controlar as principais funções do veículo, como os comandos de som, climatização e os assistentes de condução. Até o modo de condução pode ser configurado no sistema.



Na coluna dianteira do lado esquerdo há uma câmera que realiza a identificação facial. E pode até emitir um alerta se o motorista não estiver com os olhos na estrada. O H6 GT é um veículo híbrido do tipo plug-in, combinando um motor 1.5 turbo a gasolina com dois motores elétricos. Juntos eles entregam 393 cv e 77,7 kgfm de torque máximo, mesmo sendo um SUV de duas toneladas (2.050 kg), o Haval H6 GT chegue aos 100 km/h em apenas 4,8 segundos.



A GWM informa que, em um carregador rápido, a bateria de 35 kW pode passar de 10% para 80% com apenas 30 minutos de uso. A autonomia no modo elétrico chega a 170 km, sendo que o H6 roda mais de 1.000 km com o auxílio dos três motores. As médias de consumo são de impressionantes 27,4 km/l na cidade e 25,2 km/l, na estrada. O modelo deverá custar em torno dos R$ 350 mil, é o que apontam as especulações da mídia pois a montadora não divulgou o preço, mesmo o novo SUV não sendo tão barato, mas em comparação com outros modelos similares, ele pode ser uma opção menos cara.