Hilux GR-Sport: produzido em Zárate, na Argentina (Divulgação)

A Gazoo Racing, a divisão de competição da Toyota apresenta uma versão esportiva da Hilux a GR-Sport. Além dos diferenciais no estilo, a Hilux esportiva também recebeu aprimoramentos na mecânica.

Entre as novidades, bitolas mais largas na frente (+ 15,5 cm) e atrás (+ 14 cm), freios a disco na traseira e novo jogo de suspensão, com direito a amortecedores monotubo com diâmetros maiores.1



O motor é o mesmo 2.8 16V turbodiesel do restante da linha, só que com potência maior na Hilux GR-Sport. São 224 cv e 55 kgfm de torque máximo (ante respectivos 204 cv e 50,9 kgfm).



O câmbio é o mesmo automático de seis marchas com aletas no volante para trocas sequenciais. A tração, lógico, é 4×4 com reduzida e bloqueio eletrônico do diferencial traseiro. A mais esportiva das Toyota Hilux tem seus apliques estéticos diferentes, a grade frontal escurecida foi desenhada para aprimorar o fluxo de ar e o resfriamento de conjunto mecânico. Abaixo, o peito de aço promete melhorar a capacidade fora de estrada da picape. Já as molduras escurecidas dos paralamas se integram ao para-choque. De acordo com a Toyota, o design das rodas e o santantônio da Hilux GR-S foram projetados para melhorar a aerodinâmica e reduzir a turbulência na traseira.



A nova Hilux GR-SPORT estará disponível em toda a rede de concessionárias da Toyota no Brasil na primeira quinzena de abril deste ano por Rÿ 367.390,00.