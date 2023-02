Toyota RAV4 2023 continua importado em versão única (Divulgação)

O Toyota RAV4, SUV híbrido chega em sua linha 2023 mais equipado e mais caro. O modelo importado em versão única SX Connect Hybrid custa R$ 322.890, R$ 11 mil mais caro que a versão no ano passado, quando vendeu pouco mais de mil unidades no Brasil, porém, o utilitário esportivo médio também está mais equipado.

Na segurança, o RAV4 2023 passa a integrar a assistência de permanência de faixa dentro do pacote de auxílio à condução Toyota Safety Sense.



O dispositivo “lê” as marcações da pista e faz as correções na direção para manter o SUV híbrido dentro da faixa, além de emitir alertas sonoros. Outra novidade no pacote de assistência à direção é a câmera 360 graus. Tais itens se juntam aos já existentes controle de cruzeiro adaptativo, frenagem autônoma de emergência, sensor de ponto cego, assistente de farol alto, entre outros. A central multimídia do Toyota RAV4 2023 também é nova. Com tela de oito polegadas, além de conectividade com Android Auto ou Apple CarPlay (por cabo) e a visão 360, traz GPS nativo. O conjunto híbrido do SUV é o mesmo. O motor 2.5 a gasolina de Ciclo Atkinson gera 178 cv a 5.700 rpm e 22,5 kgfm a 3.600 rpm e atua com três motores elétricos. A potência máxima combinada é de 222 cv. O RAV4 trabalha com o câmbio Hybrid Transaxle e tração integral. Segundo a Toyota, o consumo fica em 14,3 km/l na cidade e em/ 12,8 km/l, na estrada.